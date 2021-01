Zwei Einbrüche in Falkensee: Täter flüchten mit Beute

Falkensee

Am Donnerstag (14. Januar) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nähe des Falkenhagener Sees ein. Die Einbrecher hatten sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang zum Gebäude verschafft. Im Inneren wurden mehrere Räume betreten. Die Einbrecher erbeuteten nach ersten Erkenntnissen vor allem Bargeld. Der angerichtete Gesamtschaden wird mit etwa 4300 Euro beziffert.

Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten ebenfalls am Donnerstag unbekannte Einbrecher in einen derzeit ungenutzten Bungalow im Falkenseer Stadtteil Finkenkrug. Die Diebe durchwühlten den gesamten Innenbereich. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Durch den Eigentümer am Donnerstagvormittag zum Ort gerufenen Polizisten sicherten Spuren. Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline