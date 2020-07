Falkensee

Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht mussten Polizisten im Laufe des Dienstags in gleich zwei Fällen einleiten. Am Vormittag hatte sich ein Autofahrer gemeldet, nachdem ein Pkw auf einem Parkplatz in der Scharenbergstraße in Falkensee gegen seinen Volkswagen gestoßen und anschließend einfach weitergefahren war. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges gemerkt, so dass Polizisten die Wohnanschrift des Halters aufsuchen konnten. Der Fahrer äußerte, dass er keinen Unfall bemerkt habe. Schäden am Pkw wiesen jedoch auf eine Unfallbeteiligung hin.

Zweiter Unfall in der Bonner Straße

Durch einen lauten Knall alarmiert, mussten Anwohner der Bonner Straße in Falkensee am Dienstagabend Schäden an einem Grundstückszaun feststellen. Offenbar war ein Fahrzeug beim Rangieren gegen einen der Pfosten gestoßen. Der Verursacher hatte den Unfallort bei der Feststellung des Schadens in Höhe von etwa 500 Euro bereits verlassen. Polizisten sicherten Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen weiter.

Von MAZ