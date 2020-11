Zwei Unfälle in Falkensee

Falkensee

Zu zwei Verkehrsunfällen ohne verletzte Personen kam es am späten Mittwochnachmittag in Falkensee. Der Fahrer eines Volkswagens fuhr in der Straße der Einheit/ Ecke Potsdamer Straße mit seinem Wagen auf einen Volkswagen auf.

Laut Polizei war er unaufmerksam. Und in der Nauener Straße stieß ein BMW beim Ausparken gegen einen parkenden VW. Vermutlich hatte der Fahrer des Wagens den Abstand zum anderen Wagen falsch eingeschätzt. Die Polizei macht keine Angaben zur Höhe der Schäden. Alle beteiligten Autos blieben fahrbereit.

Von MAZ-online