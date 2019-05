Falkensee

Gleich zwei betrunkene Radfahrer stellten Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag in Falkensee fest. In der Hansastraße beobachten die Polizisten gegen 2.30 Uhr einen Radler mit auffälliger Fahrweise. Der 32-Jährige pustete einen Wert von 1,96 Promille Atemalkohol. Er begleitete die Beamten zur Klinik, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend musste er sein Fahrrad nach Hause schieben.

Gegen 3.30 Uhr trafen die Beamten während der Streifenfahrt in der Straße der Einheit wieder auf einem Kurven fahrenden Radler. Eine Kontrolle beim 20-Jährigen ergab einen Wert von 2,45 Promille. Somit führte auch sein Weg auch ins Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Der Heimweg erfolgte zu Fuß. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Von MAZ online