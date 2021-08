Falkensee

„Das ist ein großer Erfolg für den Falkenseer Seniorenbeirat“, sagt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, „Die Fußgänger-Lichtsignalanlage an der Bushaltestelle Kölner Straße kommt.“ Lange hatten vor allem Senioren für mehr Sicherheit an dieser Bushaltestelle an der Landesstraße gekämpft. Die Haltestelle ist durch keinen Gehweg angeschlossen.

Antwort aus dem Ministerium

In der Sitzung des Falkenseer Seniorenbeirats am 18. August konnte Erhard Winkler stolz verkünden, dass er Post vom Potsdamer Ministerium und von der Straßenverkehrsbehörde des Havellandes erhalten hat mit dem Inhalt: „Ich teile Ihnen mit, dass mit dem heutigen Datum (6.8.21) eine verkehrsrechtliche Anordnung an den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg zur Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage ergangen ist.“

Demonstration an der Spandauer/Kölner Straße

„Das zeigt, dass unsere Vor-Ort-Demonstration kombiniert mit den häufigen Nachfragen von Erhard Winkler beim Land und beim Kreis erfolgreich waren“, stellte der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, fest und versprach, dass sich der Beirat weiter im Interesse der Senioren und auch der anderen Mitbürger der Stadt weiterhin für einen besseren ÖPNV und für barrierearme Fußgängerwege einsetzen will.

Von MAZonline