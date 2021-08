Falkensee

Die alte Stadthalle könnte die Zentrumsplanung in der Stadt zum Kippen bringen. Das brachte der Falkenseer Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend zum Ausdruck. Er antwortete auf Anfragen der Fraktion Die Linke zum möglichen Denkmalschutz für die alte Stadthalle.

Fakt ist, das Amt für Denkmalpflege hat die von Mitte der 70er-Jahre bis Mitte der 80er-Jahre erbaute Stadthalle „nachrichtlich auf die Denkmalliste gesetzt“, so Müller. Aber das damit in Zusammenhang stehende Verwaltungsverfahren läuft noch.“ Die Stadt Falkensee sei der Eigentümer. Man wolle den Abriss auf jeden Fall beantragen.

Neubau ist geplant

Bisher basieren die Falkenseer Pläne darauf, dass das leere Gebäude am Gutspark abgerissen und ein Neubau errichtet wird. Das war das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs 2017, bei dem es eine große Bürgerbeteiligung gab. Demnach ist auf dem zentralen Platz ein Zweigeschosser geplant mit Gewerbe und Gastronomie unten sowie Wohnungen oben. Außerdem soll das Begegnungszentrum B 84 dort ein neues Zuhause bekommen. „Zu dem Konzept gehört auch eine zweigeschossige Tiefgarage. Die kann aber nur entstehen, wenn die alte Halle komplett abgerissen wird“, sagt der Bürgermeister.

Die Debatte über alte Stadthalle von Falkensee geht weiter. Quelle: Marlies Schnaibel

Bürgermeister hofft auf Entscheidung noch 2021

Er könne über die Konsequenzen, die sich aus dem Denkmalschutzstatus der Halle ergeben, noch nichts Genaues sagen. „Es kann ja sein, dass nur Teile der Halle erhalten werden müssen oder dass nur eine Dokumentation erstellt werden muss und die Halle dann abgerissen werden kann.“ Heiko Müller hofft, dass es bis zum Jahresende eine Entscheidung bei dem Vorhaben gibt. Dann hätten die Falkenseer und der potenzielle Investor endlich Klarheit.

Von Jens Wegener