Volles Programm beim Spandauer Künstlerverein

Staaken

Nach einigen Turbulenzen in letzter Zeit hat sich der Arbeitskreis Spandauer Künstler (ASK) scheinbar wieder berappelt. Dafür spricht das üppige Jahresprogramm 2020, das der geschäftsführende Vorsitzende Stefan Schmiedel jetzt vorgestellt hat.

Nach dem die langjährige Vereinschefin Hella Zarski nicht mehr als Kandidatin zur Verfügung stand, wurde im Februar 2019 eine neue Vorsitzende gewählt. Sie gab nur ein kurzes Gastspiel. Seither teilen sich die beiden Maler Stefan Schmiedel und Karin Schultze-Göthel die Leitung bis zur Wahl im kommenden Februar.

Stefan Schmiedel an der Spitze

„Trotz dieser Ereignisse sind wir stolz auf das Jahr 2019. Wir haben allerhand auf die Beine gestellt und stehen finanziell so gut da wie lange nicht“, sagte Stefan Schmiedel. Neu waren eine gut besuchte Ateliernacht und eine Projektwoche zum Thema „Siemens-Campus“.

Der gerade entschiedene Architektur-Wettbewerb für Siemensstadt bildete die Vorlage für gemeinsames Malen. „Wir waren vor Ort und haben Skizzen gemacht“, ergänzte Karin Schultze-Göthel. Ein Fundstück, ein großes, verrostetes Blech mit Graffiti, nutzte Stefan Schmiedel als Bildträger. Die Werke sind in der Kellergalerie des ASK an der Heerstraße bis Ende Januar zu sehen.

Frühlingsfest mit Maibowle

Die Vernissage der ersten Gastausstellung, ein neues Format im ASK, ist am 25. Januar. Im Februar folgt eine Lesung unter dem Titel „Die vier Elemente“ der Autorengruppe „Dichtung und Wahrheit“ in der Spandauer Konditorei Fester. Näheres zur Ausstellung und der aktuelle Termin findet sich demnächst auf der Website.

Der Maler Rolando Isse Gonzalez stammt aus Kuba. Er zeigt seine Bilder ab 21. März. Das Frühlingsfest „Kunst und Maibowle“ am 17. des Wonnemonats begleitet eine Werkschau der Vereinsmitglieder. Am 6. Juli ist die Vernissage der Personalausstellung der Künstlerin Karin Schultze-Göthel. Ihre Bilder in verschiedenen Techniken sind bis zum 9. August zu sehen.

Das traditionelle Sommerfest wird am 16. August gefeiert. Für die Musik konnte in diesem Jahr ein junger Komponist elektronischer Klänge gewonnen werden. Er richtet sich gerade im Vereinsgebäude, im alten Zollhaus, ein Tonstudio ein.

Projektwoche im November

Vom 3. bis 6. November lädt der ASK Künstler zu einer Projektwoche ein. Der Verein stellt Räume zur Verfügung, in denen zu einem gestellten Thema gemeinsam gearbeitet wird. In der Ateliernacht am 14. November werden die Werke gezeigt, Laufzeit bis Ende Januar 2021. Ganz im Zeichen von vorweihnachtlichen Märchen steht der 2. Advent im Atelierhaus. Geplant sind zwei Ausstellungen außerhalb des Zollhauses. Am benachbarten Fort Hahneberg soll ein Bilderweg entstehen: Künstler lesen und malen an der Festung. Wegen des großen Erfolges werden die Arbeiten der Veranstaltung „Malen mit Kindern und Eltern“ in einer Schau gezeigt.

Neben diesen Events gibt es regelmäßige Kurse: Montags töpfern Kinder zwischen 16 und 18 Uhr. Mittwochs treffen sich Malgruppen unter Anleitung des Künstlers Guido Neukamm ab 12 Uhr. Donnerstags malen Erwachsene in der Gruppe „Farbkreis“ von 17 Uhr an.

Mit gut 50 Mitgliedern, darunter einige junge Künstler, schaut der geschäftsführende Vorstand des ASK guten Mutes in die nähere Zukunft.

Interessenten sind willkommen und können sich unter 030/3 64 85 46 oder per E-Mail ask-berlin-ev @t-online.de informieren.

Von Judith Meisner