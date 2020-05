Falkenseer Rotarier spenden 1000 Schutzmasken für Pflegeeinrichtungen

Falkensee

Das ist großzügig. 1000 Schutzmasken spenden die Mitglieder des Rotary Clubs Falkensee/ Havel-Spree an Pflegeheime in der Region. Mit den Masken sollen die Pflegeheime Angehörigen von Bewohnern die Möglichkeit geben, ihre Verwandten in den Sozialeinrichtungen und Seniorenresidenzen wiederzusehen.

„Es ist uns wichtig, in der Region und gerade den Senioren zu helfen, wieder Besuch von ihren Lieben erhalten zu können“, sagt Matthias Kremer, Initiator der Aktion und Past-Präsident des Clubs.

Anzeige

Die Masken wurden mittlerweile stellvertretend für alle Einrichtungen an Thomas Blümel, Leiter Soziale Dienste der Johanniter-Unfall-Hilfe Havelland, sowie Doreen Barautzki, Pflegedienstleiterin des Gemeinschaftswerkes Wohnen und Pflege, in den Räumen der Sparkasse in Falkensee übergeben.

Weitere MAZ+ Artikel

Detlef Schlotzauer, zurzeit Präsident der Falkenseer Rotarier hat das Projekt mit initiiert: „Als Rotary Club vor Ort wollen wir weiter unterstützen und helfen. Mit den 1 000 Masken bedanken wir uns für den sozialen Dienst so vieler Menschen hier in der Region. Gemeinsam helfen zeigt Wirkung.“

Der Rotary Club Falkensee-HavelSpree wurde 2017 gegründet und unterstützt vielfältige soziale Projekte, zuletzt wurde ein Feriencamp für Jugendliche eines großen Sportvereins zum Thema Mobbing, Cybermobbing und seine Gefahren durchgeführt. Der Rotary Club unterstützt die weltweite Initiative zur Bekämpfung von Polio von Rotary International.

Von MAZ