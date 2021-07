Faser, Stoff, Papier: Ausstellung am Bahngelände Großderschau

Großderschau

Wer den Ortsnamen Großderschau hört, der denkt zunächst an das Heimathaus und das Kolonistenmuseum, vielleicht auch die Kolonistenkirche.

Ab dem kommenden Wochenende steht Großderschau aber auch für die Open-Air-Ausstellung „Faser-Stoff-Papier. Landart 2.0“. Seit Sonntag bauen acht Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und der Schweiz auf dem ehemaligen Bahngelände Skulpturen, Objekte und Installationen auf.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie verwenden Materialien, die für den Freiraum ungewöhnlich sind. Nicht Holz und Metall, sondern Pappe und Papier, Textilien und Pflanzenfasern. Mit Altpapier arbeitet Ruedi Fluri. Indem er es aufschichtet und nass verdichtet, formt er einen Kegel, der mehrere Meter hoch sein wird. Sabine Neubauer hat Dederon für sich entdeckt, eine Chemiefaser, die zu DDR-Zeiten in Premnitz produziert wurde. Sie näht sogenannte Rundlinge, die dann mit Stroh ausgestopft werden. Pflanzliche Fasern verwendet Anke Meixner. Sie vermischt Hanfschäben und Kalk zu Hanfbeton und formt daraus plastische Kreise, die eine Botschaft vermitteln werden.

Im Wartehaus

Eva-Maria Schön arbeitet mit Blaupapier. Es wird im ehemaligen Wartehäuschen zum Einsatz kommen. Ilka Raupach biegt Formen aus Drahtgewebe, die mit Papier überzogen werden. Michael Kortländer verbindet große Pappen zu einer Raumskulptur, die wie eine Barrikade wirkt.

Marianne Gielen verwendet in ihren Bildern Kunststoffe und Garne sowie Hanffasern und Papier. Antje Scholz verspannt Baumwollfäden in einer Installation am Feldrand.

Ruedi Fluri beim Wässern des Altpapierbergs, der zu einem Kegel geformt werden soll; Ausstellung Großderschau. Quelle: Petra Walter-Moll

Mit dieser Materialauswahl nehmen die Künstlerinnen und Künstler Bezug zur Industriekultur im Havelland und in der Prignitz, denn die Region kann auf eine außergewöhnliche Vielfalt an Produktionsorten zurückblicken, die pflanzliche, tierische und chemische Fasern sowie Textilien und Papier herstellten. Auch der Ausstellungsort an der ehemaligen Bahnstrecke in Großderschau ist daher bewusst gewählt.

Alte Fabrik

Hohenofen ist der Ort, mit dem die Industriekultur einbezogen wird. Hier stehen die Gebäude der verlassenen Papierfabrik, in der einst vielen Menschen aus der Region Arbeit hatten. Zusammen mit der Prignitz bot das Havelland einst eine Vielfalt an Produktionsstätten, die sich der Herstellung und Verarbeitung von Fasern für Bekleidung, technische Zwecke und Papier widmeten. Dazu gehören neben der Papierfabrik das Chemiefaserwerk in Premnitz, die Hanffabrik in Bergerdamm, die Bastfaserwerke in Fehrbellin und Rhinow, die Zellstoff- und Zellwollefabrik in Wittenberge sowie die Tuchfabriken in Wittstock und Pritzwalk.

Ilka Raupach arbeitet mit Draht. Quelle: Petra Walter-Moll

Mit einer Seiltanzaufführung wird die Ausstellung am kommenden Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Die Luftakrobatin, Varieté- und Straßentheaterkünstlerin Thamar Hampe zeigt einen theatralischen Balanceakt auf dem Drahtseil – voll bezaubernder Artistik und clownesker Momente. Als bizarr lustige Figur bewegt sie sich zwischen Anziehungskraft und Schwerelosigkeit. Ilka Raupach gestaltet die Performance „Wenn ich nur lang und tief genug grabe“. Worte zur Ausstellung spricht Bernhard Robben. Ein Vortrag und Gespräch zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Faserstoffe in der Region ist für den 11. Juli geplant.

Programm „Neustart“

Am 25. Juli wird zu Mitmach-Aktionen mit Papier und Textilien eingeladen, am Nachmittag findet ein hochkarätiges Jazzkonzert mit Conny Bauer (Posaune) und Warnfried Altmann (Saxofon) statt. Das Projekt wird von „paho. Zentrum für Papier“ im Rahmen des landesweiten Themenjahrs „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“ veranstaltet und durch das Bundesprogramm Neustart Kultur und den Landkreis Havelland kofinanziert.

Michael Kortländer verwendet große Pappen. Quelle: Petra Walter-Moll

Alle Interessierten sind zum Besuch der Ausstellung und der Veranstaltungen herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist immer Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt außer zum Konzert ist frei. Auf dem Blog unter der Webadresse faserstoffpapier.zentrumfuerpapier.de kann man die Entstehung der Ausstellung mitverfolgen und weitere Informationen abrufen.

Von Joachim Wilisch