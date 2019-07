Havelland

Wen nach zwei Wochen Sommerferien schon die Langeweile plagt, der muss im Grunde nicht lange nach einer geeigneten Abwechslung suchen. Denn es gibt auch direkt vor Tür viel zu erleben. Vom Stand-Up-Paddeln bis zum Seifenkistenrennen, vom Oldtimer-Rundflug bis zum Kreativworkshop mit Holz. Das Havelland bietet für jeden etwas.

Abkühlung im Nymphensee

Da in der kommenden Wochen die Temperaturen wieder steigen sollen, empfiehlt sich die Abkühlung im Wasser. Am Nymphensee in Brieselang gibt es nicht nur einen schönen Badestrand, sondern auch einen Beachvolleyballplatz, Tischtennisplatten und sogar einen Tauchclub. Das Waldbad Brieselang hat täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 2 Euro.

Der Nymphensee in Brieselang ist ideal, um den Tag am Wasser zu verbringen. Quelle: Marco Vanselow

Wer etwas mehr Action sucht, der kann beim Stand-Up-Paddeln auf dem Päwesiner Beetzsee seine Körperspannung unter Beweis stellen. Auch Anfänger erlernen die Stechpaddeltechnik schnell, um gleitend über den See zu fahren. Ein guter Gleichgewichtssinn ist hier von Vorteil. Schwimmboard und Zubehör gibt es zur Miete für 8 Euro pro Stunde.

Tour mit dem Kanu

Rund um Milow lässt sich die Natur des Havellandes ebenfalls per Kanu vom Wasser aus entdecken. Lauschige Seitenarme der Havel laden zur Picknickpause ein. Das Team der Kanuvermietung Milow bringt die Boote zur vereinbarten Einsatzstelle und holt sie am Ende der Tour wieder ab – so kann die Strecke ganz individuell geplant werden.

Ziegen, Schafe, Schweine, Hühner und sogar Alpakas erwarten die Besucher des Arche-Haustierparks im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien. Am 27. und 28. Juli wird von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände das Haustierparkfest gefeiert, zwischen Wasserspielwelt, Erlebnisbauernhof, Schaugarten und Spielplätzen. In der Brauereischänke gibt es regionale Leckereien.

Viel zu bestaunen im Optikpark

Viel zu staunen gibt es im Optikpark Rathenow mit dem Optik-Spielplatz und Tiergehege. Kaninchen, Ziegen, Schafe und Esel lassen sich anschauen und manchmal sogar anfassen. Wer mehr über die Arbeit mit Bienen erfahren will,hat dazu schon heute zwischen 10 und 17 Uhr beim bundesweiten Imkertag im Optikpark Gelegenheit.

Auch für Nachtschwärmer gibt es im Havelland etwas zu erleben. Nur der Kerzenschein einer Laterne leuchtet den Besuchern des Sternenparks Westhavelland bei einer nächtlichen Wanderung den richtigen Weg. Am 25. Juli und 30. August haben Besucher wieder die Möglichkeit interessante Fakten über Sterne und Planeten zu erfahren.

Sternenbilder entdecken

Gleichzeitig können in der Dunkelheit die wichtigsten Sternenbilder entdeckt und bei wolkenlosem Himmel noch weitere Himmelskörper gesichtet werden, die im Dunst der Städte nicht zu sehen sind. Die Wanderung „Erlebnis Dunkelheit“ kostet 10 Euro pro Person. Angesichts der Bandbreite steht weiteren erlebnisreichen Ferien im Havelland wohl nicht mehr im Weg.

Weitere Ferientipps hat der Tourismusverband Havelland unter www.havelland-tourismus.de/ferien-im-havelland zusammengestellt.

Von Danilo Hafer