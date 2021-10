Bis Freitag mussten die Feuerwehren in und um Rathenow neun Sturm-Einsätze abarbeiten. Die beiden größten waren Bäume, die auf die Bammer Landstraße und die Pfarrer-Fröhlich-Straße gefallen waren. Obwohl es auch am Freitag noch stürmisch war, mussten die Wehren nicht so oft raus.