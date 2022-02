Havelland

Orkan Zeynep ist im Westhavelland angekommen. Die Sirenen heulen in der Region. Nach MAZ-Informationen wurde im Havelland aufgrund des hohen Einsatzaufkommens am Freitagabend der Aushamenzustand ausgerufen. Die Kameraden im gesamten Landkreis sind unermüdlich im Einsatz, wie Kreisbrandmeister Lothar Schneider mitteilt.

Die Leitstelle in Potsdam sprach am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr von „aktuell 21 laufenden Einsätzen im Havelland“. Es gab bisher glücklicherweise keine Verletzten. Das bestätigte ein Sprecher der Leitstelle ebenso wie der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee, Detlef Bücker.

Vom Sturm leck geschlagen: Im Stadtkanal bei Rewe in Rathenow droht ein Boot zu sinken. Die Feuerwehr versucht es zu sichern. Wenig später versinkt das Boot. Quelle: Kay Harzmann

Bücker warnte aber zugleich eindringlich, „wer nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben“. Es sei mit umgestürzten Bäumen zu rechnen auf den Straßen, die im Dunkeln kaum zu sehen seien. „Man sollte vorsichtig fahren, um jederzeit bremsbereit zu sein.“ Fußgänger sollten Bäumen meiden und immer den Blick nach oben richten. „Der Sturm hält weiter an, und soll noch ein paar Stunden wüten“, so Bücker.

Das Boot ist versunken. Nur noch das Dach der Kajüte ist zu sehen. Quelle: Kay Harzmann

Kreisverkehr in Nauen weiter gesperrt

In Nauen ist der Kreisverkehr am Rathaus seit der Nacht gesperrt wegen herabstürzender Dachziegel. „Wir können erst bei Helligkeit sehen, wie gefährlich es dort noch ist. So lange bleibt der Kreisverkehr gesperrt“, sagte der Dienstgruppenleiter.

In Falkensee stürzte in der Nacht ein Baum auf die Schönwalder Straße. Diese musste deswegen kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Falkensee beseitigte den Baum.

Havelland: Schäden im Schienennetz

Bei der Bahn riss der Orkan eine Oberleitung ab. Wo der Schaden genau aufgetreten ist, dazu konnte eine Sprecherin der Bahn am frühen Morgen noch nichts sagen: „Wir müssen warten, bis es hell wird.“ Erst dann können alle Strecken im vollen Umfang kontrolliert werden auf Schäden. Wann sich der Bahnverkehr normalisiere, sei noch völlig unklar. „Das zu sagen ist noch zu früh. Der Sturm wütet noch mit voller Kraft. Es fährt aktuell kein Zug.“

Am Sonnabend um 2.20 Uhr: Am Kreisverkehr Rathenow West droht das Dach eines ehemaligen Imbisses abzureißen. Quelle: Kay Harzmann

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Sonnabend weiterhin vor dem Extremwetter. Bis in den Vormittag hinein sei insbesondere in Schauernähe mit orkanartigen Böen bis zu 115 Stundenkilometern zu rechnen.

Bislang haben sie es vor alle mit umgestürzte Bäumen und Dachziegeln zu tun, die von den Dächern fliegen. Unter anderem rückten die Kameraden in Rathenow zur alten Brauerei aus. Oliver Lienig, stellvertretender Stadtwehrführer, rechnet gegen 1 Uhr in der Nacht mit dem Höhepunkt des Orkans.

Kameraden im Einsatz in Rathenow. Sturm Zeynep hat Ziegel von Dächern gefegt. Quelle: Kay Harzmann

„Weil die Leitstelle überlastet ist, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Sämtliche Feuerwehren im Landkreis sind unterwegs, das bedeutet, dass die Feuerwehren Befehlsstellen bilden und von dort praktisch führen“, so Lienig.

Rathenow und Milow: umgestürzte Bäume

Im Friedrich-Ebert-Ring in Rathenow riss der Sturm gegen 21.30 Uhr einen Baum um, der quer über der Straße lag. Auch in Milow rückten die Kameraden aus. Auf der Neudessauer Straße versperrte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Mit Unterstützung der Kameraden der Feuerwehr Bützer und mittels zweier Motorkettensägen wurde das Hindernis beseitigt.

Am Freitag zieht Orkantief „Zeynep“ über Norddeutschland. Besonders in der Nordhälfte Brandenburgs muss mit Orkanböen gerechnet werden, warnen die Wetterexperten vom DWD. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 3 von 4.

Gegen 21.30 Uhr fällt ein Baum in Rathenow auf den Friedrich-Ebert-Ring und liegt quer über der Straße. Die Feuerwehren in der gesamten Region arbeitet die ganze Nacht durch. Die Männer und Frauen sind im Dauereinsatz, um die Schäden des Orkansturms zu beseitigen. Quelle: Kay Harzmann

Auch am Samstag soll es stürmisch bleiben. Erst gegen Abend rechnet der DWD wieder mit abnehmenden Wind.

Die Wetterexperten warnen: „Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Von Christin Schmidt und Marion von Imhoff