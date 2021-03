Havelland

Ein kurzes, aber teils schweres Unwetter ist am späten Donnerstagnachmittag über das Havelland gezogen. Nach Angaben der Leitstelle Potsdam war ein Streifen von Ostprignitz-Ruppin bis ins Havelland betroffen. Bäume stürzten um, in mehreren Orten fiel der Strom aus.

Bäume stürzten in Nauen, Fehrbellin, Falkensee und Rathenow um. Dort krachte ein Baum durch starke Windböen auf den Mühlendamm. Die Feuerwehr rückte aus, um die Stämme von der Straße zu räumen.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Sturmeinsätze der Feuerwehr gab es auch in Groß Behnitz und Dallgow-Döberitz. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus. Gegen 18 Uhr standen die Feuerwehren Falkensee und Elstal wieder in ihren Wachen und hatten ihre Aufträge abgearbeitet. Andernorts dauern die Einsätze noch an (Aktualisierung folgt).

Von Marion von Imhoff