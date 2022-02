Briesen

Zwei Bäume sind am Donnerstagabend bei einem kurzen, aber heftigen Sturm auf die B188 zwischen dem Kreisverkehr zur B5 und dem Abzweig Briesen gestürzt. Ein Baum stürzte dabei auf einen fahrenden BMW. Dessen Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Das bestätigte auch Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. „Er hatte gleich mehrere Schutzengel“, sagte am Freitag Stefan Scharschmidt, Friesacks Amtsbrandmeister und Einsatzleiter vor Ort.

PKW gegen Baum, Friesack B5 Richtung B188 Abzw. Briesen. Foto © Kay Harzmann Bäume krachen auf B188 bei Friesack auf BMW. Quelle: Kay Harzmann

„Wäre der Baum nur 20 Zentimeter weiter nach links gefallen, hätte es wirklich anders ausgehen können.“ Glück sei auch gewesen, dass kein Ast durch die Windschutzscheibe geschlagen sei.

Friesacks Amtsbrandmeister: Fahrer reagierte geistesgegenwärtig

„Der Fahrer hat in einem Bruchteil einer Sekunde instinktiv richtig reagiert, als er den Baum fallen sah und den Wagen nach rechts gezogen“, so Stefan Scharschmidt. So kam der Mann mit dem Schrecken davon. Der BMW war danach nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung war die B 188 voll gesperrt. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

PKW gegen Baum, Friesack B5 Richtung B188 Abzw. Briesen. Foto © Kay Harzmann Bäume krachen auf B188 bei Friesack auf BMW. Quelle: Kay Harzmann

Auch Rathenower Feuerwehr eilt auf B188

Auch die Rathenower Feuerwehr hatte auf er B 188 einen Einsatz durch umstürzende Bäume. Einmal war die B188 betroffen Richtung Großwudicke, einmal in Richtung Stechow. Auch dabei musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass erneut Bäume umgestürzt sind, lag an einem durchziehenden Regengebiet mit heftigen Sturmboen, das am Abend für gut 20 Minuten durch die Region zog.

Von Marion von Imhoff