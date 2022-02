Feuerwehren in und um Rathenow im Dauereinsatz

Westhavelland

Heftige Sturmböen und starker Regen zogen seit Mittwochnacht über den Landkreis Havelland. Die Feuerwehren hatten zahlreiche Einsätze und waren auch am Donnerstagabend noch in Alarmbereitschaft.

Bei der Rathenower Feuerwehr ging es mit den Sturmeinsätzen später los als erwartet. Gegen 4.30 Uhr habe es die erste Alarmierung gegeben, so Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig.

Immer mehr Einsätze

Danach habe es dann kontinuierlich Einsätze gegeben. Abgebrochene Äste seien in der Semliner Straße und der Breitscheidstraße beseitigt worden. Außerdem seien im gesamten Stadtgebiet umgewehte Straßenschilder und umgestürzte Bauzäune von Fahrbahnen und Gehwegen entfernt worden.

Feuerwehreinsatz in der Rathenower Breitscheidstraße. Quelle: Kay Harzmann

Es folgten zahlreiche weitere Einsätze, bei denen entweder umgestürzte Bäume oder lose Dachziegel das Problem waren. Am Nachmittag trieb der Sturm Metallteile auf dem Märkischen Platz vor sich her. Die Feuerwehr sperrte den Platz kurzerhand ab. Am ehemaligen Kinderkaufhaus an der Schleusenbrücke hatten sich Dachziegel gelöst, die gesichert wurden.

Der Optikpark Rathenow schließt das Corona-Testzentrum auf seinem Gelände: „Aufgrund der amtlichen Unwetterlage mit Orkanböen sehen wir uns gezwungen, das Testzentrum zu schließen“, teilt Marketingchefin Katja Brunow mit. „Wir können bei dem Sturm nicht für die Sicherheit der Gäste im Optikpark garantieren.“

Voraussichtlich bis Montag bleibt der städtische Friedhof auf dem Weinberg geschlossen. Die in diesen Zeitraum fallenden Beisetzungen finden aber statt.

In Premnitz fiel ein Ziegel auf die Frontscheibe eines Autos. Quelle: Kay Harzmann

Der Premnitzer Wehrführer Tobias Bärmann berichtete von Einsätzen, bei denen Dächer gesichert werden mussten. In einem Fall knallte ein Stein auf die Frontscheibe eines Autos. „Außerdem wurden wir zu Einsätzen gerufen, bei denen Bäume oder Äste abgebrochen waren“, so Bärmann.

Wohnungsbrand in der Bergstraße

Am Vormittag standen Sturmeinsätze in Premnitz hinten an. 27 Kameraden mussten in der Bergstraße einen Wohnungsbrand löschen. Wie Wehrführer Tobias Bärmann mitteilte, brannte eine Couch. Der Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Aufgang wurde evakuiert. Nachdem das Feuer gelöscht war, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

In Premnitz musste die Feuerwehr in der Bergstraße einen Wohnungsbrand löschen. Quelle: Kay Harzmann

Viele Einsätze verzeichnen auch die Feuerwehren in Milower Land. In Kleinwudicke fiel eine Birke um. Zudem halten Bäume zwischen Vieritz und Klitsche dem Wind nicht stand. In Großwudicke lag in der Nähe des Bahnhofs ein Baum auf der Fahrbahn.

Überall umgefallene Bäume

Jeweils fünf Kameraden aus Buckow und Großwudicke waren vor Ort. In Milow versperrte ein Baum die Straße. Fünf Kameraden aus Bützer und elf aus Milow sind mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Kein Durchkommen war auch auf der Straße zwischen Kater und Vieritz. Bäume waren umgefallen.

Sturm Xandra: Einsatz am Rathenower Kulturzentrum. Quelle: Kay Harzmann

Michael Mirschel, Amtsbrandmeister in Rhinow, berichtet von elf Einsätzen. Umgestürzte Bäume und Astwerk waren zu beseitigen. Außerdem sicherten die Kameraden drei Dächer, darunter auch das der Grundschule Rhinow und das Wellblechdach der Turnhalle. „Problematisch war es an einem Grundstück, dessen Eigentümer unbekannt ist“, so Mirschel.

Hier wurde das gesamte Gelände mit einem Zaum gesichert. Im Einsatz waren 38 Kameraden der Feuerwehren Rhinow, Hohennauen, Kleßen-Görne und Großderschau-Rübehorst.

In der Nacht noch ruhig

Im gesamten Amtsbereich Nennhausen verlief die Sturmnacht noch ruhig. „Wir waren vorbereitet und hätten in Nennhausen eine Befehlsstelle eingerichtet, falls die Leitstelle überlastet gewesen wäre“, sagt der stellvertretende Amtsbrandmeister Adrian Huxdorf.

Einsatz an der Böhner Hauptstraße Quelle: Kay Harzamnn

Im Lauf des Tages kamen aber auch für die Wehren in Nennhausen noch Einsätze, unter anderem war ein Baum über die Verbindungsstraße von Barnewitz nach Marzahn gestürzt. Die Kameraden im Amt Nennhausen blieben auch am Donnerstagabend einsatzbereit.

Kreisbrandmeister Lothar Schneider bilanzierte eine Nacht mit wenig Einsätzen. „Am Vormittag hat sich die Lage verändert. Der Sturm zog eine Schneise durchs Havelland.“

Kreisbrandmeister Lothar Schneider Quelle: Joachim Wilisch

Im westlichen Havelland um Rathenow habe es sehr viele Einsätze mit umgefallenen Bäumen und losen Dachziegeln gegeben. Personen seien im Westhavelland nicht verletzt worden. Im Osthavelland gab es in Nauen, Dallgow-Döberitz und in Schönwalde-Glien die meisten Einsätze.

Welche Schäden der Sturm im Rathenower Stadtwald hinterlassen hat, das wird Stadtförster Thomas Querfurth erst feststellen können, wenn sich der Wind dauerhaft gelegt hat. Vorerst ist der Aufenthalt im Wald zu gefährlich.

Bahnfahrplan durcheinandergewirbelt

Der Sturm wirbelte auch den Bahnfahrplan gehörig durcheinander. Der Fernverkehr auf der Strecke von Berlin nach Hannover wurde eingestellt. Die Regionalzüge waren alles andere als fahrplanmäßig unterwegs. Die frühen Pendlerzüge auf der Strecke von Rathenow nach Berlin verspäteten sich um bis zu 50 Minuten. Nicht nur deshalb waren die Bahnsteige leerer als sonst. Offenbar hatten viele Pendler bereits am Vorabend die Entscheidung getroffen, zu Hause zu bleiben.

