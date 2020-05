Fielmann übergibt eine Million Schutzmasken

Rathenow

Das Rathenower Werk der Fielmann-Gruppe kennt Marc Fielmann noch aus Zeiten, da sein Vater Günther zusammen mit dem seinerzeit aktiven Landrat Burkhard Schröder den ersten Spatenstich für die Rathenower Optik GmbH setzte – das Produktions- und Logistikzentrum des Brillenkonzerns.

Große Kisten

Fast genau an der Stelle war Marc Fielmann – inzwischen herangewachsen und Vorstandsvorsitzender – am Dienstag zu Besuch, um ein Geschenk der Familie zu überbringen. „ Rathenow und das Land Brandenburg sind in unserem Herzen“, sagte Fielmann zu Ursula Nonnemacher. Die Gesundheitsministerin des Landes nahm in Rathenow eine Million Mundschutzmasken entgegen, die sich in großen Kisten auf dem Werkshof stapelten.

Direkt aus China

Aus China kommen die Mund-Nasen-Schutzmasken, die auch OP-Masken genannt werden. „Es war für unsere Familie selbstverständlich zu helfen“, sagte Marc Fielmann. Die Masken werden dringend benötigt, sagte Ursula Nonnemacher. Dabei werden nun vor allem Pflegedienste und Pflegeorganisationen profitieren. „Hier brauchen wir die Masken unbedingt, sagte die Ministerin.

Auf dem Hof stapelten sich die Kisten. Quelle: Joachim Wilisch

Eine Herausforderung sei die Beschaffung von Schutzausrüstung in der Corona-Krise allemal sagte Nonnemacher. Und Marc Fielmann machte deutlich, dass es gar nicht so einfach war, die Masken nach Deutschland zu holen. „Wenn man eine Stückzahl von einer Million anfragt, dann werden alle schnell nervös.“ Zudem sei auch der Transport zu organisieren: „Also durch den Zoll in China, dann im Flieger nach Deutschland, dann wieder durch den Zoll und dann nach Rathenow.“

Eine Preisfrage

Derzeit liegt der Stückpreis für eine Maske bei 50 Cent bis einem Euro. Wie viel die Masken gekostet haben, wurde nicht bekannt gemacht – es war ja ein Geschenk. Marc Fielmann betonte aber, dass diese Masken eigentlich wenige Cent kosten.

Für Ursula Nonnemacher war die Übergabe der Anlass, um erneut für die Produktion von Schutzkleidung in Deutschland zu plädieren.

Brillen für den Kreis

Es war übrigens nicht die einzige Fielmann-Spende im Kampf gegen Corona: Über 1000 Schutzbrillen freuten sich Roger Lewandowski und der Landkreis Havelland. Diese übergab Harry Bräuer, Geschäftsführer der Rathenower Optik GmbH. Mit der Spende sei es möglich, Einrichtungen und Personal im Gesundheitswesen des Kreises mit Schutzausrüstung auszustatten.

Das Rote Kreuz brachte die Masken gleich an ihre Bestimmungsorte. Quelle: Joachim Wilisch

„In Anbetracht der Coronavirus-Pandemie hat Fielmann einen Teil seiner Supply-Chain für Kunststoffbrillen zugunsten von Schutzbrillen umgewidmet“, sagte Harry Bräuer. „Mit der Spende bedanken wir uns bei allen Ärzten, Pflegern und deren Kollegen für ihre außergewöhnliche Leistung in diesen schwierigen Zeiten. Die Übergabe im Havelland stehe stellvertretend auch für weitere 19 000 Schutzbrillen, die Fielmann an insgesamt 300 medizinische Einrichtungen in ganz Deutschland spendet.

In drei Bundesländern

Die Schutzmasken-Spende vom Dienstag steht ebenfalls nicht für sich . Auch die Bundesländer Hamburg und Schleswig Holstein bekommen jeweils eine Million Masken. In Rathenow ( Brandenburg) ist das Produktions- und Logistikzentrum, in Hamburg ist die Unternehmenszentrale und Schleswig Holstein ist die Heimat der Familie.

Von Joachim Wilisch