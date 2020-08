Fiese Abzocke: Führungszeugnis im Internet – Das muss man beachten

Rathenow

Ein Blick ins Internet kann oft helfen. Fast alles findet man hier. Allerdings ist bei der Suche auch Vorsicht geboten, denn nicht immer sind die Ergebnisse vertrauenswürdig. Das haben die Mitarbeiter des Bürgerservicebüros in letzter Zeit immer wieder festgestellt.

Immer öfter

„Immer häufiger wenden sich Bürger an uns, die ein Führungszeugnis im Internet beantragt haben und dabei auf unseriöse Anbieter gestoßen sind“, sagt Heidelinde Ahrensdorf, Leiterin des Sachgebiets Bürgerservice in der Stadtverwaltung

Im Internet

Grundsätzlich ist es möglich, ein Führungszeugnis online zu beantragen, ohne dafür in das Einwohnermeldeamt oder die Gemeindeverwaltung laufen zu müssen. Wer aber über Google nach einer Möglichkeit sucht, ein Führungszeugnis zu beantragen, findet häufig dubiose Portale. Die erwecken den falschen Eindruck, man könne dort problemlos ein Führungszeugnis beantragen. Die Verbraucher bekommen aber kein Führungszeugnis, sondern nur einen Ratgeber, so Ahrensdorf.

Das Bürgerservicebüro im Rathaus hilft , wenn man ein Führungszeugnis benötigt. Quelle: Markus Kniebeler

Die Webseiten suggerieren oftmals mit ihrem Namen wie amtsweg.com oder dienstweg.com, dass es sich um ein Amt handelt oder die Seite extra für die Beantragung eines Führungszeugnisses eingerichtet wurde.

Nur ein Ratgeber

Am Ende haben die Bürger also bezahlt und halten einen Ratgeber in der Hand, aber kein Führungszeugnis. Dabei ist der Gedanke, das Dokument im Internet zu beantragen nicht verkehrt, denn es dauert nur wenige Minuten. Allerdings gibt es einiges zu beachten. Viele Verbraucher wissen zum Beispiel nicht, ob sie ein normales Führungszeugnis oder ein erweitertes Führungszeugnis beantragen sollen.

Mit dem Bundesamt

„Wichtig ist in jedem Fall, für die Online-Beantragung von Führungszeugnissen sollte ausschließlich das Online-Portal des Bundesamtes für Justiz genutzt werden: www.fuehrungszeugnis.bund.de“, betont Heidelinde Ahrensdorf. Und wer sich unsicher ist, macht es am besten auf die althergebrachte Weise und geht ins Bürgerservicebüro im Rathaus. Hier gibt es die Beratung kostenlos.

Von Christin Schmidt