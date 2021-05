Filmkulissen und berühmte Schauspieler: Diese Spuren hat die Defa im Havelland hinterlassen

Havelland

Die Defa wurde vor 75 Jahren gegründet. Mit ihr gab es den Defa-Augenzeugen, eine Wochenschau, die im Kino vor dem Spielfilm lief und über das aktuelle Geschehen berichtete. Viel vom Aufbau des Sozialismus war da zu sehen. Und offensichtlich lag Paretz vor der Potsdamer Haustür, da kamen die Kameraleute des Öfteren vorbei. Im Augenzeuge Nr. 5 von 1949 berichteten sie über die Deutsche Bauernhochschule im Schloss, der Augenzeuge Nr. 21 im Jahr 1952 zeigte Aufnahmen vom Kanalbau zwischen Paretz und Niederneuendorf, sieben Wochen später berichtete er über die Einweihung des Kanals.

Der Defa-Augenzeuge war auch im Havelland unterwegs. Quelle: Archiv

Aber auch an anderen Stellen wurde am Sozialismus gewerkelt: Der Augenzeuge vom Oktober 1955 war in der MTS Wachow und der LPG „Otto Grotewohl“ zu Gast. 1962 wurde über das Nachtpflügen im Volksgut Markee, Kreis Nauen, berichtet. Aus dem VEB Landmaschinenbau Falkensee wurde unter anderem 1964 Bilder gezeigt.

Aber nicht nur die Dokumentarfilmer fanden den Weg ins Havelland. Auch Spielfilme wurden hier gedreht, zumindest teilweise. So wurde vor 50 Jahren das westhavelländische Parey zur Kulisse für den Film „Zeit der Störche“, einer Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der „wissenschaftlich-technischen Revolution“. Die vielen Storchnester in dem Dorf machten das Dorf für die Filmemacher interessant, Heidemarie Wenzel und Wilfried Glatzeder glänzten als junge Darsteller.

Vor 50 Jahren gedreht: "Zeit der Störche" mit Heidemarie Wenzel und Winfried Glatzeder. Quelle: DEFA-Stiftung

Heidemarie Wenzel spielt darin eine junge Frau, die ihren Weg geht. Diese Frau, die ihren Weg geht – dieser Typus war in vielen Defa-Filmen zu finden. Auch in solchen, die teilweise im Havelland gedreht wurden. „Sabine Wulf“ und „Solo Sunny“ gehörten dazu. Karin Düwel und Renate Krößner spielten jeweils die Hauptrollen, gedreht wurde in Nauen. Die Stadt mit ihrem Ackerbürgercharme hat seit Jahrzehnten die Filmleute angezogen. Und mit „Solo Sunny“ sollte somit auch ein wenig Berlinale-Glanz auf die einstige Kreisstadt fallen, denn „Solo Sunny“ – der letzte Film von Regisseur Konrad Wolf - erhielt 1980 den Filmkritikerpreis und Renate Krößner den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin.

Defa-Legende „Solo Sunny“ mit ein bisschen Nauen. Quelle: PROGRESS Film-Verleih/Foto Dieter Lück

Fast noch mehr Glanz gab es durch „Jakob, der Lügner“ mit Vlastimil Brodský und Erwin Geschonneck, der Defa-Film wurde 1976 für den Oscar nominiert. Die ganz große Auszeichnung blieb zwar aus, aber die Nominierung strahlt bis heute und der Film über eine Episode aus dem Warschauer Ghetto gehört zu den schönsten und ergreifendsten Werken des internationalen Films.

Nauen war auch Drehort für den Defa-Spielfilm „Zille und ick“ mit dem bekannten Chansonnier Kurt Nolze in der Hauptrolle.

Der Kinderfilm „Der Untergang der Emma“ kam 1983 in die Kinos, der Film fiel bei den Kritikern durch, daran war Milow als Drehort nicht schuld. Lediglich der damals schon legendäre Erwin Geschonneck als kauziger Fährmann kam bei der Kritik gut weg.

Regisseur Hans Kratzert drehte viele Kinderfilme. Quelle: Archiv

Erwin Geschonneck hatte in seiner langen Filmkarriere immer wieder in Kinderfilmen mitgespielt. So in dem Streifen „Wir kaufen eine Feuerwehr“ von 1980, der Film stammte von Regisseur Hans Kratzert, der seit 20 Jahren in Falkensee wohnt. Hans Kratzert ist einer der erfolgreichsten Kinderfilmregisseure der Defa: „Hans Röckle und der Teufel“, „Ottokar, der Weltverbesserer“, „Ein Kolumbus auf der Havel“ und „Der Drache Daniel“ gehörten dazu. Sein Regiedebüt hatte Hans Kratzert 1968 mit dem Kriminalfilm „Mord am Montag“ gegeben, die Dreharbeiten hatten ihn damals bereits ins Havelland geführt – nach Nauen.

Tausende Filme Die Defa, die Deutsche Film AG, wurde im Mai 1946 mit Sitz in Potsdam-Babelsberg auf dem ehemaligen Ufa-Gelände gegründet. Gedreht wurden bei der Defa etwa 700 Spielfilme, außerdem 759 Animationsfilme und 2250 Dokumentar- und Kurzfilme. Etwa 8000 Filme wurden synchronisiert. Der erste Defa-Film war 1946 in der Regie von Wolfgang Staudte „Die Mörder sind unter uns“ mit Hildegard Knef und Ernst Wilhelm Borchert in den Hauptrollen. Filme wie „Die Hexen von Salem“, „Die Abenteuer des Till Ulenspiegel“ und „Die Elenden“ entstanden in Koproduktion mit Frankreich. Das Erbe der Defa wird durch eine von der Bundesregierung errichteten Stiftung bewahrt.

In Falkensee hatte lange Zeit der Schriftsteller Karl-Heinz Jakobs gelebt. Sein Erfolgsbuch „Beschreibung eines Sommers“ diente als Vorlage für die gleichnamige Verfilmung mit Christel Bodenstein und Manfred Krug. Buch und Film waren in der DDR ein Erfolg, auch weil sie den sozialistischen Aufbau nicht in Plattitüden darstellten, sondern in seiner realistischen Beschreibung von Mängeln auf Großbaustellen durchaus als Vorläufer für „Spur der Steine“ gelten können.

Ein utopischer Film auf der Grundlage des Romans „Astroidenjäger“ von Carlos Rasch. Quelle: Archiv

Über die Verfilmung eines seiner Bücher konnte sich auch der Autor Carlos Rasch freuen, der in Falkensee und später in Brieselang lebte. Rasch schrieb Sience-Fiction-Romane. Sein Buch „Astroidenjäger“ wurde 1970 als „Signale – ein Weltraumabenteuer“ auf die Leinwand gebracht und glänzte da mehr durch attraktiv in Szene gesetzte Fantasietechnik als durch Spannung. Vielleicht lag es auch an Gojko Mitic, der eine Hauptrolle in silbernen Raumanzug spielte, und den sich die Zuschauer einfach nur als Indianerhäuptling mit freiem Oberkörper vorstellen konnten. Da hatte er in der DDR ein schönes Betätigungsfeld, ihm standen eine Reihe Bösewichte gegenüber, einer, der dabei mehrmals in fieser Aktion zu erleben war, war der Schauspieler Hannjo Hasse. Der hat jahrzehntelang in Falkensee gelebt und eine beachtliche Filmkarriere hingelegt. Wegen seines kantigen Gesichtes musste er oft die Bösen spielen, er konnte aber auch anders, wie der eine oder andere Auftritt in Komödien beweist. Seinen ersten Auftritt in einem Defa-Film hatte er 1951 in „Der Untertan“, seinen letzten 1983 in „Martin Luther“.

In den 50er-Jahren lebte auch die blutjunge Eva-Maria Hagen in Falkensee, die 1957 in ihrem ersten Defa-Film „Vergesst mir meine Traudel nicht“ mitspielte.

Die Schauspielerin Monika Gabriel in „Jungfer, sie gefällt mir“. Quelle: Archiv

Eine junge hübsche Frau aus Falkensee war auch Monika Gabriel, die hier aufgewachsen und zur Schule gegangen war. Sie hatte ein heiteres Talent und war in Defa-Filmen der 60er Jahre zu sehen wie „Berlin um die Ecke“ (neben dem ebenfalls ganz jungen Dieter Mann), „Ein Lord vom Alexanderplatz“ (in den Armen von Armin Müller-Stahl) und „Jungfer, sie gefällt mir“. Da lag sie dem Schauspieler Wolfgang Kieling nicht nur filmtechnisch in den Armen, die beiden heirateten und gingen später in den Westen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein beachtenswerter Defa-Film, dessen Premiere im Mauerfall 1989 unterging, war „Coming out“. Die Hauptrolle spielte der aus Falkensee stammende Schauspieler Dirk Kummer, der inzwischen als Regisseur erfolgreich ist. Allerdings eher fürs Fernsehen.

Von Marlies Schnaibel