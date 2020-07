Ludwigsfelde

Vor dreißig Jahren hat alles angefangen: Im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock machte sich das Ehepaar Marlies und Bernd Wegener mit Autoverkauf selbstständig. Aus einer „ Schrauberbude“ wurde so im Laufe der Jahre ein modernes Autohaus mit Niederlassungen im ganzen Berliner Umland. Neben dem Stammhaus, inzwischen direkt am Ortsausgang von Ludwigsfelde gelegen, überzeugt das Autohaus Wegener nun in Potsdam, Nauen, Wittenau, Spandau, Britz und Köpenick die Kunden mit seinem Service.

Das beinahe vergessene Jubiläum

Als Marlies Wegener am 1. Juli zur Arbeit in Ludwigsfelde kam, da fiel es ihr plötzlich siedendheiß ein: „Heute vor 30 Jahren, am Tag der Währungsunion, haben wir uns selbstständig gemacht.“ Flugs noch zwei Torten gekauft, um das Jubiläum wenigstens im kleinen Rahmen zu begehen. Bei ihrer Ankunft im Autohaus an der Zossener Landstraße wurde sie dann doch überrascht. Tochter Carina Wegener hatte das Jubiläum nicht vergessen und stand schon mit einem Strauß Blumen bereit.

Unsicherheit statt Blumen

Damals gab’s keine Blumen, stattdessen die Unsicherheit, wie es in der neuen Situation weiter geht. „Wir hatten ja schon vorher das ein oder andere Auto verkauft. Mein Mann Bernd und Rainer Lange vom heutigen Autohaus Lange in Wietstock hatten schon vorher gemeinsam an Autos geschraubt. Da wurde dann auch schonmal das ein oder andere Fahrzeug verkauft“, erinnert sich Marlies Wegener. Bis dahin arbeiteten beide in LPG in der Nachbarschaft – sie in Wietstock als Hauptbuchhalterin, er als technischer Leiter in der Tierproduktion in Märkisch Wilmersdorf.

Blumen zum Jubiläum: Carina, Roberto, Marlies und Bernd Wegener (v.l.). Quelle: Privat

Ab Mai 1990 wurde aus den gelegentlichen Autoverkäufen dann mehr. In Zusammenarbeit mit ASL Lichtblau aus Berlin-Steglitz stellten sie die Fahrzeuge gleich an der Wietstocker Dorfstraße aus – und verkauften sie natürlich. „In der ersten Zeit hatten wir nur sehr begrenzte Öffnungszeiten“, erinnert sich die heutige Geschäftsführerin. Beide arbeiteten ja noch in ihrem ursprünglichen Hauptberuf. „Wenn sich dann mal jemand die Fahrzeuge ansah und jemand von uns zu Hause war, dann sind wir natürlich trotzdem schnell zu den potenziellen Kunden gegangen und haben geholfen, wo es nur ging.“

Täglich zwei Autos verkauft

Fast täglich haben die engagierten Gebrauchtwagenhändler von Mai bis zum 1. Juli so zwei Fahrzeuge verkauft. Am Tag der Währungsunion war das plötzlich vorbei, die Menschen wurden zögerlicher, wollten wohl mehr auf Nummer Sicher gehen. Längst spielten auch Wartburg und Trabbi nicht mehr die ganz große Rolle in Wietstock. Stattdessen die ganze Palette Gebrauchtwagen, die auf dem Markt zu haben waren. „Damals habe ich zu meinem Mann gesagt: Schafft ihr das denn überhaupt, die Westautos zu reparieren? Die hatten ja nur die Erfahrung mit unseren Modellen“, sagt Marlies Wegener heute. Bernd Wegener, heute noch im Autohaus vor allem für den Service zuständig, und Rainer Lange schafften das. Sieben gut funktionierende Niederlassungen im Raum Berlin sprechen für sich.

Gespannt auf die Entwicklung

Aus der typenoffenen Werkstatt zum Vertragsautohaus für Nissan und Suzuki war es damals noch ein ganzes Stück Weg. Heute ist der Familienbetrieb Wegener weit vorne, wenn man die Entwicklung der Automobilität betrachtet. Sohn Roberto hat sich intensiv der Elektromobilität verschrieben. Beide Kinder widmen sich darüber hinaus ganz der Entwicklung des Autohauses. Marlies Wegener ist sehr gespannt: „Mal sehen, wie das Ganze hier in dreißig Jahren aussieht“, sagt die Geschäftsfrau.

Von Udo Böhlefeld