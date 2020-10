Fischer bringen bei Wassersuppe 420.000 Glasaale in die Havel

Wassersuppe

Der Hohennauener-Ferchesarer See ist noch eingehüllt vom Dunkel der Nacht. Es regnet – aber in Wassersuppe am Kai treffen einige Männer Vorbereitungen für ein Pilotprojekts zur Förderung des europäischen Aalbestandes im Elbeeinzugsgebiet des Landes Brandenburg.

Laute Bootsmotoren durchbrechen die Stille. Die Fischer Peter Lehmann und Rainer Friedel aus Hohennauen kommen mit ihren Kähnen zur Kaianlage.Sie sind pünktlich und werden von Ronald Menzel, dem Vorsitzenden der Fischereischutzgenossenschaft Havel-Brandenburg sowie den Fischereiaufsehern Thomas Püschel und Burghard März erwartet.

Im Spezialfahrzeug

Auch ein Spezialfahrzeug aus Mecklenburg-Vorpommern parkt bereits an der Kaianlage. Die Arbeit kann beginnen. Die Helfer holen in schlupfdichten Behältern Glasaale vom Spezialtransporter. Die Behälter samt Inhalt werden gewogen und dann zu den Kähnen gebracht.

Peter Lehmann und Rainer Friedel fahren auf den See und in die umliegenden Gewässer, wo sie an mehreren Stellen die kleinen Aale ins Wasser setzen. Am Kai ist inzwischen Wolfgang Schröder eingetroffen. Der Fischer vom Gahlberg holt Miniaale ab, die er aussetzen will.

Die Aale werden in Spezialbehältern geliefert. Quelle: Norbert Stein

Danach geht es mit dem Spezialfahrzeug nach Strodehne und zu weiteren Treffpunkten, wo ebenfalls Fischer die Glasaale in ihre Kähne laden um sie anschließend aussetzen. Insgesamt waren es am Mittwoch 420 000 Glasaale (1680 Kilogramm Gesamtgewicht) , die von den Fischern zwischen Rathenow und Havelberg in die Havel und einige Seen gesetzt wurden.

Lediglich vier Gramm schwer ist ein Miniaal. „Alle Besatzgewässer haben einen freien Zugang zum Einzugsgebiet der Elbe“, erklärt Ronald Menzel. Insgesamt werden im Zuge des Pilotprojekts acht Millionen Glasaale und zwei Millionen in Farmen angefütterte Jungaale mit einem Gewicht von sieben Gramm ausgesetzt.

Seit 15 Jahren

Die Fischereischutzgenossenschaft koordiniert das Pilotprojekt zur Wiederauffüllung des europäischen Aallaichbestandes seit 15 Jahren. „Es ist bundesweit das umfangreichste Projekt dieser Art und leistet den wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Besatzziele des Aalmanagementplanes für das gesamte Elbeeinzugsgebiet“, sagt Ronald Menzel.

In den 15 Jahren wurden über 66 Millionen Jungaale im Wert von 11,5 Millionen Euro ausgesetzt. 80 Prozent der Besatzkosten zahlt die EU und das Land. 2,3 Millionen Euro und damit 20 Prozent der Kosten haben Fischer und Angler beigesteuert. An dem Projekt beteiligen sich über 80 Fischereibetriebe und der Landesanglerverband Brandenburg.

Die Aale – kurz bevor sie ausgesetzt werden. Quelle: Norbert Stein

Glasaale verdanken ihren Namen dem Aussehen. Sie sich durchsichtig wie Glas, sodass man Herz, Wirbelsäule und Darmtrakt mit bloßem Auge erkennen kann. Gefangen wurden die Tiere an den Küsten Südfrankreichs. Bis dahin haben die Aale einen Weg von 4500 Kilometer hinter sich.

Projektziel sei, so der Vorsitzende der Fischereischutzgenossenschaft, dass mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale die Rückwanderung in die Laichgebiete antreten und erfolgreich zur Reproduktion des europäischen Aaalbestandes beitragen.

Erste Erfolge

Seit sechs Jahren gibt es wieder mehr Glasaale an den europäischen Küsten ein messbarer Erfolg, wie die Fischer finden. Auch die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals hat die diesjährige Besatzaktion mit insgesamt 30 000 Euro unterstützt.

Von Norbert Stein