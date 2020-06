 Fortbildung für Feuerwehr geht weiter

Havelland

In den vergangenen Wochen mussten ehrenamtliche Feuerwehrleute auf Fortbildungen in Gruppen verzichten. Laut den Seuchenschutzauflagen durften sich nicht mehr als fünf Personen treffen. Jetzt sind die Vorgaben etwas gelockert worden, wie Kreisbrandmeister Lothar Schneider berichtet. Unter Einhaltung des Abstands dürfen bis zu 50 Personen wieder zu Schulungen und Kursen zusammenkommen. „Es sollen aber nicht alle auf einmal in einem Raum sein“, sagt Schneider. Kameraden sollen am besten in festen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern und einem Dozenten lernen.

„Die Gruppen sollen möglichst immer aus den selben Personen bestehen“, sagt Daniel Brose, Leiter der Feuerwehr Falkensee und Vizevorsitzender des Landesfeuerwehrverbands. So soll vermieden werden, dass jemand, der unbemerkt mit Corona infiziert ist, gleich alle Feuerwehrmitglieder ansteckt. „Sonst liegt alles auf einmal lahm“, sagt Brose. Zumindest in Falkensee sei eine solche Aufteilung kein Problem: „Wir haben genug Räume, in denen Abstand gehalten werden kann“, sagt Brose. Da gibt es den teilbaren Seminarraum im neuen Gebäude mit viel Platz, einer Lüftungsanlage und Fenstern und noch den Schulungsraum aus dem alten Feuerwehrgebäude.

Keine praktische Ausbildung

In den vorigen Wochen fiel vor allem die praktische Ausbildung der Freiwilligen flach. Das heißt, sie konnten beispielsweise nicht üben, wie Autowracks aufgesägt werden, um die Insassen zu retten. Mit bis zu 30 Personen gleichzeitig haben die Falkenseer über das Internet Videokonferenzen gehalten, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben.

„Wir merken aber, dass die Ehrenamtlichen jetzt wieder gerne loslegen möchten“, sagt Brose. In Falkensee werden sie den praktischen Teil in der großen Halle und im Freien üben, damit viel Abstand gewahrt werden kann.

Platzangebot entscheidet

Insgesamt hatten die freiwilligen Kameraden sechs Wochen lang keine reguläre Ausbildung, wie Kreisbrandmeister Lothar Schneider sagt. Wie die Feuerwachen die aktuellen Hygienebestimmungen während der Kurse einhalten, müsse individuell nach Platzangebot entschieden werden.

A- und B-Wochen

„Wichtig ist, dass ein Raum pro Teilnehmer vier Quadratmeter haben muss“, sagt Schneider. Kleine Wachen könnten das vielleicht regeln, in dem sie A- und B-Wochen einführen, in denen sich die Fortbildungsgruppen abwechseln. Außerdem müssen Anwesenheitslisten geführt und die Hände desinfiziert werden – das war aber auch vorher so.

Da die Vorgabenlockerung noch frisch ist, müssen sich die einzelnen Feuerwehren erst einmal orientieren, wie sie die Fortbildungen nun anbieten. Steffen Düsing, Pressereferent der Freiwilligen Feuerwehr Priort (Gemeinde Wustermark) sagt, die Feinheiten seien in Priort noch zu klären.

Feste Gruppen bilden

Sicher ist, dass sich die Kameraden in zwei feste Gruppen einteilen müssen, die sich wöchentlich mit der Fortbildung abwechseln. „Wahrscheinlich werden wir auch in den Sommerferien die Ausbildung fortsetzen, um ein paar Dinge nachzuholen“, sagt Düsing. In den Vorjahren gab es bei den Priortern im Sommer eine Fortbildungspause. Dieses Jahr nicht.

Auch in den anderen Orten der Gemeinde Wustermark wird den Sommer über gelernt. Das sei laut dem Gemeindebrandmeister Jürgen Scholz schon immer so gewesen. Laut Scholz übernehmen alle Ortswehren das A-B-Wochenprinzip. „Die A-Gruppen sind in den geraden Kalenderwochen dran, die B-Gruppen in den ungeraden“, sagt Scholz. Die Fortbildung der etwa 100 Aktiven in der Gemeinde Wustermark beginnt bereits diese Woche. „Wird zusätzlich eine Stunde an den Unterricht drangehangen, um noch ein bisschen aufholen zu können“, sagt der Gemeindebrandmeister.

Einzig die Jugendfeuerwehren und die Ausbildung zum Truppmann für die neuen Mitglieder bleiben vorerst ausgesetzt, sagt Jürgen Scholz. Weitere Feinheiten dazu, wie die Fortbildung nun funktionieren soll, sind noch in der Planung.

Von Vivien Tharun