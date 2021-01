Freiwillige Feuerwehr Priort: Die Spezialisten für Löscheinsätze

Priort

Schmuck sieht sie aus, die kleine, aber feine Feuerwache der Kameraden und Kameradinnen aus Priort. „Wir haben die vergangenen Monate dazu genutzt, das Gebäude im Innenbereich neu zu gestalten“, erklärt Steffen Düsing. Maler-, Tapezier- und Putzarbeiten – in Eigeninitiative wurden die Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht und warten nun darauf, dass nach Corona wieder Leben in die Wache einzieht.

Ausbildung liegt wegen Corona derzeit auf Eis

Denn aufgrund der Pandemie herrscht derzeit in der Potsdamer Straße 2E in Priort lediglich Trubel, wenn die Kameraden zum Einsatz ausrücken. „Alles andere liegt auf Eis“, sagt Steffen Düsing. Das schmerzt vor allem mit Blick auf die regulären Ausbildungsdienste, die die insgesamt 26 aktiven Einsatzkräfte sonst zwei Mal monatlich absolvieren und die ein wichtiger Teil des Feuerwehrlebens sind. „Eine gute und vor allem kontinuierliche Ausbildung ist das A und O“, sagt Düsing, der 2017 in die Priorter Wehr eingetreten ist. Denn nicht nur die Technik gelte es zu beherrschen, auch beispielsweise die Anwendung von Atemschutzgeräten bedarf einer besonderen Schulung.

Anzeige

Das Tanklöschfahrzeug und der Mannschaftstransportwagen Verpflegung der Priorter Ortswehr. Quelle: Nadine Bieneck

Hinter den Priorter Einsatzkräften liegt ein verhältnismäßig ruhiges Jahr 2020. „15 Einsätze haben wir verzeichnet. In normalen Jahren rücken wir rund 30 Mal aus“, sagt Düsing. Besonders in Erinnerung geblieben sind der Dachstuhlbrand in der Stahlhaussiedlung in Elstal im September und der Bungalowbrand in Priort am 30. Dezember. Erfreulich in den letzten zwei Jahren war die Verstärkung mit zahlreichen Einsatzkräften: Gleich elf neue Gesichter haben in Priort den Weg zur Feuerwehr gefunden. „Fünf von ihnen waren Quereinsteiger und vier Leute sind aus unserer Jugendabteilung aufgestiegen, nachdem sie das 16. Lebensjahr erreicht haben“, berichtet Düsing stolz. Alle neun haben inzwischen erfolgreich am Grundlehrgang teilgenommen, der insgesamt 70 Lehrstunden umfasst. Zwei weitere Neuzugänge waren schon vor ihrem Umzug nach Priort bei der Feuerwehr aktiv.

Erster Einsatz: Ein Unfall zwischen Priort und Elstal

Steffen Düsing erinnert sich noch gut an seinen eigenen Einstieg bei der Feuerwehr. „Ich hatte in Priort mein Haus gebaut, bin 2017 in den Ort gezogen und kannte hier niemanden“, blickt er zurück. Auf der Suche nach neuen Bekanntschaften landete er schließlich bei Gemeindebrandmeister Jürgen Scholz. „Ich habe ihn einfach gefragt, ob sie bei der Feuerwehr noch Leute brauchen. Da hat er glänzende Augen bekommen“, erinnert sich der 35-Jährige lachend. Wenig später war er bereits an Bord, begann am 4. Oktober 2017 seine Ausbildung. Einen Monat später, am 3. November, erlebte er seinen ersten Einsatz. „Ich hatte an dem Tag gerade erst meinen Pieper abgeholt“, erinnert er sich. Eine Stunde später schlug der bereits Alarm. „Ein Unfall zwischen Priort und Elstal“, weiß Düsing noch genau. „Mir ging ganz schön die Muffe.“

Blick in die Feuerwache Priort. Quelle: Nadine Bieneck

Bis heute lasse die besondere Anspannung, die Düsing bei jeder Einsatzanfahrt verspürt, nicht nach. „Du weißt ja nie genau, was dich erwartet“, sagt er. Eine Menge Erfahrungen hat der 35-Jährige im Laufe der vergangenen Jahre gesammelt. Insbesondere die Einsätze bei den katastrophalen Großbränden im Juli 2018 in Fichtenwalde und im August 2018 in Treuenbrietzen (beide Potsdam-Mittelmark) sind ihm und seinen Kameraden in Erinnerung geblieben. „So etwas vergisst man nicht so schnell.“

Mannschaftstransportwagen ist das jüngste Schmuckstück

Mit ihren 26 Kameraden und Kameradinnen ist die Priorter Ortswehr heute gut besetzt. „Unser Durchschnittsalter ist recht jung. Für die Zukunft sind wir daher gut aufgestellt“, sagt Düsing. Hinzu kommt: „Viele unserer Leute arbeiten im Schichtdienst. Daher können wir die Besetzung unserer Fahrzeuge bei Alarmierung gut gewährleisten.“ Mit dem 4400 Liter fassenden Tanklöschfahrzeug sind die Priorter vor allem bei Löscheinsätzen in der Region eine wichtige Größe. Jüngstes Schmuckstück ist zudem der nagelneue Mannschaftstransportwagen Verpflegung, der für Anforderungen bei der Einsatzverpflegung maßgeschneidert wurde und erst im November 2020 für den Katastrophenschutz des Landkreises an die Priorter übergeben wurde.

13 Nachwuchskräfte werden in der Jugendfeuerwehr Priort ausgebildet. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Priort

In der Jugendfeuerwehr wächst bereits die nächste Generation an Einsatzkräften heran. Düsings Traum ist perspektivisch zudem die Gründung eines Minilöschzugs im Ort für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Was die Priorter Wehr auszeichnet? Düsing muss nicht lange überlegen: „Unser Zusammenhalt. Wir sind eine bunt gemischte Gruppe mit ganz unterschiedlichen Charakteren, aus völlig unterschiedlichen Berufsgruppen – von der Bundespolizei über die Berufsfeuerwehr bis hin zu Beamten, Bauhofmitarbeitern, Chemikern und Energieversorgern. Da kommen eine Menge Erfahrungen und Kompetenzen zusammen, die uns gerade in den Einsätzen stark machen“, berichtet er.

Steffen Düsing von der Freiwilligen Feuerwehr Priort. Quelle: Nadine Bieneck

Bei ihren Einsätzen sind die Priorter seit Mai 2020 an ihren leuchtend roten Jacken zu erkennen. „Die hat die Gemeinde Wustermark für alle Ortswehren 2020 neu angeschafft“, freut sich Düsing über die schmucke Ausrüstung, die die zuvor genutzten schwarzen Klamotten abgelöst hat. Er hofft, ebenso wie seine Kameraden, so bald wie möglich in den geregelten Feuerwehralltag zurückkehren zu können. „Uns verbinden ja nicht nur die Einsätze. Feuerwehr bedeutet soviel mehr, Kameradschaft und auch Freundschaft.“ Gemeinsame Onlineveranstaltungen seien für einen gewissen Zeitraum eine gute Alternative, „aber den direkten Kontakt und Umgang miteinander können sie nicht ersetzen“. Für den gesamten Ort nimmt die Wehr eine wichtige soziale Funktion ein, sagt Düsing mit Blick auf Feste und Veranstaltungen. Denn diese werden zumeist von der Feuerwehr und ihrem Förderverein auf die Beine gestellt.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Priort in deren Gründungsjahr 1929. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Priort

Zahlen und Fakten zur Freiwilligen Feuerwehr Priort

Die Freiwillige Feuerwehr Priort wurde 1929 gegründet und ist heute eine von vier Einheiten der Gemeinde Wustermark.

Erster Ortswehrführer war Hermann Exler. Bis heute leiteten zwölf Ortswehrführer die Geschicke in Priort. Am längsten hatte Dieter Julmy mit 37 Jahren das Amt inne. Aktuell steht Fabian Kralisch (28) der Wehr vor.

26 ehrenamtliche Kameraden – darunter fünf Frauen – sind derzeit in der Ortswehr Priort aktiv. Zur Alters- und Ehrenabteilung gehören fünf Mitglieder.

Standort der Freiwilligen Feuerwehr Priort im Landkreis Havelland. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Jugendfeuerwehr, die von Jugendwart Pascal Kralisch (22) geleitet wird, zählt 13 Mitglieder.

In Priort stationiert ist ein Tanklöschfahrzeug sowie die Versorgungseinheit des Katastrophenschutzes vom Landkreis Havelland. Diese besteht aus einem Gerätewagen Logistik, einem Mannschaftstransportwagen und einer Feldküche.

Im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Priort e.V. engagieren sich 52 Mitglieder, die die Wehr finanziell und bei der Organisation von Veranstaltungen unterstützen.

Ansässig ist die Wehr im Potsdamer Weg 2E in Priort sowie online unter feuerwehr-priort.de und auf Facebook und Instagram unter „ Feuerwehr Priort“.

Von Nadine Bieneck