Die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) hat an diesem Montag prominenten Unterstützung bekommen für ihren Endspurt vor der Bundestagswahl am 26. September.

Gast ihrer Wahlveranstaltung im Raumquartier“ in der Packhofstraße mit dem Schwerpunkt „Zukunft Wirtschaft“ ist Friedrich Merz (CDU). Der bekannte Christdemokrat ist Mitglied im Zukunftsteam Wirtschaft der Union, hat zweimal als CDU-Bundesvorsitzender kandidiert und wäre gern auch Kanzlerkandidat der Union geworden.

Brandenburger Christdemokraten und andere Gäste sind gekommen zu der Veranstaltung mit Friedrich Merz und CDU-Direktkandidatin Dietlind Tiemann. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Nichts ist entschieden“, sagt die CDU-Direktkandidatin Dietlind Tiemann vor rund 60 Gästen zur Einstimmung auf den Nachmittag. Sie nimmt Bezug auf die aktuell für die CDU wenig günstigen Umfrageergebnisse, die aktuell nicht günstig ausfallen.

„Er ist ein Mensch wie wir alle“, sagt Tiemann über CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und spielt damit auf seinen Fehler an: seine unpassenden Lacher im Hochwassergebiet.

Die Christdemokratin spricht von einer richtungsweisenden Entscheidung am 26. September, in der es um die „digitalökologische Transformation“ in Deutschland gehe. Als der bekannte Gast eintrifft, wechselt die hiesige Bundestagabgeordnete in den Dialog mit dem CDU-Promi, der schnell auch Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Eine davon zielt auf die Frage ab, welche Koalitionen für Merz in Frage kommen. „Wir brauchen Koalitionspartner, mit der FDP wird das relativ einfach und mit den Grünen schwierig.“ Trotzdem sieht der konservative Christdemokrat diese Möglichkeit, „auch wenn es kompliziert wird“.

Merz und seine Idee für eine Koalition

Friedrich Merz hält das „österreichische Modell“ für möglich. Er fasst diese so zusammen in Bezug auf alle an der Zusammenarbeit beteiligten Partner: „Ihr kriegt dieses Thema und könnt es dann machen. Und ihr kriegt dieses Thema .. .“

Man würde gegenseitig etwas zulassen und dabei auch Kompromisse eingehen. Bei den Grünen hat Merz durchaus Hoffnung: Einige von ihnen seien „vom Kopf weiter, als wir manchmal denken“.

Die eventuelle Option einer rot-rot-grünen Koalition hält Merz nicht für sehr wahrscheinlich. Aber: „Sie bietet erhebliches Erpressungspotenzial in Richtung FDP“. Im Übrigen erwartet der Konservative eine künftige SPD-Fraktion, die „stramm links“ wird.

Zu Beginn der letzten Wahlkampfwoche präsentiert die CDU-Direktkandidatin Dietlind Tiemann den Wirtschaftsexperten Friedrich Merz. Quelle: Jürgen Lauterbach

Friedrich Merz gesteht, dass er sich die aktuelle Umfragesituation, auf die er mit seinen Überlegungen reagiert, vor sechs Wochen noch nicht habe vorstellen können. Eine knappe Woche vor dem Wahlsonntag erwarte er ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD.

Vorbild Sebastian Kurz

Eine Frage aus dem Publikum zur Migration beantwortet Friedrich Merz mit einem Zitat von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz: „Wir nehmen nur so viele auf, wie wir integrieren können.“ Merz fordert Geld für Aufnahmezentren, statt erst Probleme zu schaffen und dann die Europäer um Hilfe zu bitten.

Die Folgen einer Taliban-Schreckensregierung, die Merz in Afghanistan erwartet, seien nicht in Europa zu lösen.

Der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag fordert in der Energiepolitik genehmigungsfreie Räume und das Ende der EEG-Umlage, also von staatlichen Abgaben.

Weniger Abhängigkeit von China

Eine zu große Abhängigkeit von China sieht Friedrich Merz bei den Importen und Exporten. Daher wünsche er sich für Deutschland zwar keine Autarkie, wohl aber ein bisschen mehr Unabhängigkeit bei Rohstoffen und etwa in der Chip- und Halbleitertechnologie.

Die vierte fundamentale Transformation der Menschheit ist nach seinen Worten nicht nur mit Steuern und Gesetzen zu bewerkstelligen. Verbote, wie von Annalena Baerbock laut Merz gefordert, seien nicht der richtige Weg zu Innovation.

„Wenn wir das richtig machen, ist technologisch viel möglich bei Photovoltaik, Wasserstoff, Windkraft“, versichert der CDU-Politiker und sieht für Deutschland bezogen auf Innovation bezogen auf diese Felder: „Entweder haben wir es oder machen die anderen und dann müssen wir es bezahlen.“

Merz fordert Freude am Autofahren

Friedrich Merz bekennt sich im Übrigen zur deutschen Autoindustrie und findet ein Verbot von Neuzulassungen von Verbrennermotoren ab 2030 für falsch. An dieser Stelle wird der sonst eher kühle Referent ein wenig emotional: „Ich möchte mir die Freude am Autofahren nicht verderben lassen, ich will es einfach nicht.“

