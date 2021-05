Seit fünf Jahren gibt es am Oberstufenzentrum Friesack die Möglichkeit, sich zum Erzieher ausbilden zu lassen. Derzeit durchlaufen 140 junge Leute diesen Ausbildungszweig.

140 künftige Erzieher lernen am OSZ Friesack

140 künftige Erzieher lernen am OSZ Friesack

Kostenlos bis 11:43 Uhr 140 künftige Erzieher lernen am OSZ Friesack