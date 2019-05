Friesack

Laut röhrten die Motoren, der Schlamm spritzte hoch in die Luft. Das Publikum jubelte begeistert und ließ sich nicht von der dicken Abgaswolke stören, die am Wochenende in den Friesacker Himmel stieg. Beim 6. Treckertreffen kamen wieder Traktor-Fans, Motoren-Meister und auch einige Nachwuchsfahrer zusammen.

Oldtimer und Kraftpakete

Neben den liebevoll restaurierten Oldtimern, die hübsch aufgereiht die schlammigen Wege säumten, waren es vor allem die großen Pulling-Traktoren, die auf der Festwiese für Aufsehen sorgten. Der Sport „Tractorpulling“ stammt ursprünglich aus den USA und hat seit den 1970er-Jahren auch in Deutschland eine immer größer werdende Anhängerschaft.

„Beim Pulling geht es darum, dass ein mit Gewichten beladener Wagen, der Bremswagen, mit dem Traktor möglichst weit geschleppt werden muss“, erklärte Sascha Meier aus Senzke, der mit der eigenen Maschine seit 2016 regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt.

Nachwuchstalente warten auf großen Auftritt

Noch nicht beim richtigen Kräftemessen, aber bereits mit dem eigenen Traktor vertreten, war am Wochenende Juri (9) aus Friesack. Gemeinsam mit Maximilian (13) und Jimmy (8) drehte er auf dem Trecker „Marke Eigenbau“ seine Runden.

„Unsere Eltern sind alle Mitglieder des Traktorpulling Teams Friesack. Wir sind damit aufgewachsen und konnten mit ihrer Hilfe auch den alten Traktor wieder herrichten“, so Juri. Nur Rahmen und Lenkrad stammen noch vom Original, berichteten die Jungen, die das gesamte Wochenende auf dem Festival-Gelände verbrachten. „Wir wollen alle aktiv in den Sport einsteigen, sobald wir alt genug dafür sind“, sagte auch Maximilian. Bis dahin bleiben den Jungen noch einige Jahre zum trainieren.

Schlammschlacht auf der Rennstrecke

Gelegenheit dazu hatten am Wochenende jedoch nicht nur Treckerfahrer. Auch Unimogs, Buggys, Quads, Cross-Räder und einige in die Jahre gekommene Autos testeten die extra angelegte Rennstrecke. In waghalsigen Manövern schlitterten die Fahrer um die Kurven, ein besonders matschiges Schlammloch hatte es vielen Fahrern angetan. Und bald waren nicht nur die Raser über und über mit Schlamm bedeckt. Jedem Zuschauer, der sich zu nah an die Absperrung wagte, war eine Matschdusche ebenfalls garantiert.

Und wer weder den Platz, noch die Zeit für einen Traktor in Lebensgröße hat, traf sich am Verkaufsstand von Bernd Rose. Er handelte mit Maschinen im Taschenformat, was besonders die kleinen Besucher interessierte. Auch Dylan und Lenny bestaunten die schönen Sammlerstücke. „Welches Kind liebt denn keine Trecker? Für die beiden ist es ein Riesenspektakel“, sagte Mama Nadine Heppner, die am Wochenende aus Priort angereist kam.

300 Trecker verschiedenster Bauart

Ungefähr die gleiche Strecke legte auch Wilfried Schulze nach Friesack zurück. Der Brieselanger war mit einer bunten Ersatzteilsammlung und seinem technischen Know-How bei Oldtimer-Fans gefragt. „Trabant, Wartburg und Mopeds – darauf habe ich mich spezialisiert. Es ist mein erstes Mal hier in Friesack“, so der 77-jährige Kfz-Motorenschlosser.

Nicht zum ersten und ganz bestimmt auch nicht zum letzten Mal besuchte Bernd Retzlaff das Spektakel. „Ich besitze selber einen Traktor und einen Dumper. Ich beackere mit den Maschinen eine kleine Fläche, auf der ich Futter für meine Tiere anbaue“, so der Ribbecker. „Ich bin zum Spaß hier und um alte Freunde zu treffen. Natürlich wird hier und da etwas gefachsimpelt“, so Bernd Retzlaff und mustert einen besonders schönen Oldtimer.

Rund 300 Trecker verschiedenster Bauart und Typen gab es am Wochenende zu bestaunen. Egal, ob Eigenbau, landwirtschaftliche Maschine, Sportgerät oder nostalgischer Oldtimer – jeder Traktor hatte seinen eigenen Charme.

Von Laura Sander