Ideen für das Bahnhofsgebäude

Paulinenaue

Auf einmal hängt wieder eine Uhr am Bahnhof Paulinenaue. Gut, sie ist nicht echt, nur ausgedruckt, aber allein die Anmutung macht was her. Wer über die zahlreichen parkenden Autos der Pendler hinweg zum Bahnhof blickt, bekommt an diesem Freitagnachmittag eine Ahnung davon, wie es aussehen könnte, wenn mal wieder Leben einkehren darf in das seit 2002 geschlossene Gebäude.

An den verrammelten Fenstern haben Studierende der Technischen Universität Berlin mit Fotos bedruckte Banner befestigt.Es scheint, als könne man durch die Scheiben linsen und im Inneren ein Café entdecken. Sogar die Lichteffekte stimmen. „Ich finde es sehr schön“, sagt Karin Buckram. 30 Jahre lang, bis 1999, hat sie im Bahnhof gearbeitet.

Abschlusspräsentation der Studenten mit Akteuren des Dorfes

Auch Anke Goersz vom Paulinenauer Kulturverein ist da und wirbt für die dritte Ausgabe des Kunst-Festivals „Schnelle Vorbeifahrten!“, das Anfang August in und am Bahnhof stattfinden wird. Sie hat alte Bilder vom Bahnhof dabei: Vor 100 Jahren gab es davor Bäume und Bänke – ein Ort zum Ankommen, ein Treffpunkt.

Das 1847 an der neuen Bahnstrecke Berlin-Hamburg entstandene Gebäude wurde Anfang der 1880er Jahre erheblich erweitert, als Paulinenaue Umsteigepunkt wurde. „Es ist ein Skandal, dass so ein wunderbares Gebäude, das für unseren Landkreis ziemlich einzigartig ist, vollkommen ungenutzt verfällt“, findet Anke Goersz und ist deshalb gern aktiv bei der als „Rummel“ gestalteten Abschlusspräsentation der Studenten.

Viel Lob für die Ideen

Viele Menschen sind gekommen. Schülerinnen der 6a der Karibu-Grundschule verkaufen am Bahnsteig Kuchen, die Feuerwehr kümmert sich zusammen mit Studierenden um den Grill, in einem Raum haben einige Leute Tische aufgebaut, verkaufen Osterschmuck oder Trödel. Bürgermeister Arne Breder (Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr) hat Schlüssel dabei und kann Besucher zum einstigen Fahrkartenschalter führen, wo heute noch ein paar funktionslos gewordene Schlüssel am Brett hängen, oder durch die fünf ehemaligen Wohnungen mit abblätternder Häschentapete, Kachelöfen, Kochmaschinen.

Immer mehr Leute folgen ihm; die Neugier ist groß. Die 15 Studierenden sind gut beschäftigt; fleißig haben sie gewerkelt, bauten Stände auf. Alle arbeiten Hand in Hand. „Über ihre Visionen haben sie kleine Akzente gesetzt, die jetzt schon wirken. Sie haben sich so gut eingefunden, so viele Türen geöffnet“, lobt LAG-Havelland-Regionalmanager Marcus Koldziej von der Complan-Kommunalberatung die Studierenden. Die haben noch so einige konkrete Anregungen, etwa, die Unterführung zum anderen Bahnsteig freundlicher zu gestalten, Bepflanzungen oder eine Toilette zu planen. Und sie haben durchaus überlegt, ob Gästezimmer, ein Coworking-Space, eine Fahrrad-Werkstatt oder kleinere Geschäfte denkbar wären in dem gut 1000-Seelen-Dorf mit großem Pendler-Einzugsgebiet.

Studierende brachten sich im Dorf ein

„Was mir gefallen hat: Dass es eine Begegnung auf Augenhöhe war“, betont Iris Stern, Elternvertreterin der kuchenverkaufenden Grundschulklasse. Die Studierenden kamen zu Dorffesten, waren präsent, sprachen mit den Leuten, stellten Fragen, hörten zu, brachten Akteure zusammen. „Ihr habt hier wirklich frischen Wind reingebracht“, so Bürgermeister Breder.

Studentin Dorothea Löffler, die wie die anderen auch im fünften Semester ein Auftragsprojekt absolvieren muss, habe sich schnell für das von Gabriele Dolff-Bonekämper, Professorin am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin, betreute Projekt entschieden; es reizte sie sogar mehr als eines mit Fernost. „Ich komme selbst aus einem kleinen Dorf“, erzählt sie. „Ich will hier mithelfen und diesen Bahnhof wieder beleben.“ Wenn man etwas mache, dann gehe auch was, sagt Gabriele Dolff-Bonekämper: „Die Idee von unserem Projekt war, miteinander hinzuschauen.“

Bahnhofsgebäude als Ortszentrum

Dabei sollte es ursprünglich ein umfassendes Nutzungskonzept für den Bahnhof werden. „Doch unser Ansatz“, berichtet Studentin Elena Rhode, „war relativ schnell, dass wir kleine Maßnahmen machen, die wir schnell umsetzen können.“ Dieses, wie sie es nennt, „Minimalinvasive“ sorgt spürbar schon jetzt dafür, dass die Menschen im Ort den Bahnhofsbau nicht nur als permanenten Schandfleck empfinden.

Die Uhr, die Fotos in den Fenstern, die wieder leuchtenden Lampen, die mit grüner Farbe auf dem Parkplatz aufgesprühte Sichtachse, die Autofahrer tatsächlich davon abhält, ihre Wagen dort abzustellen – kleine Aktionen nur. Doch es macht etwas mit diesem Ort, mit den Menschen. Auf einmal, das ist an diesem Freitag spürbar, wird es für die Leute im wachsenden Dorf wieder vorstellbarer, dass der Bahnhof nicht nur räumlich das Zentrum ihres Ortes markiert, sondern tatsächlich wieder eins werden kann.

Von Karen Grunow