Senzke

90 Jahre alt ist die Feuerwehr des Mühlenberger Ortsteils Senzke 2021 geworden. Doch es werden zumindest in absehbarer Zeit keine weiteren Jahre hinzu kommen. Denn mit Schreiben vom 8. Oktober haben der Amtsdirektor und der Amtswehrführer den Senzkern mitgeteilt: „Die Einheit Senzke bzw. der Standort der Amtsfeuerwehr Friesack in Senzke wird formell zum 31. Oktober 2021 aufgelöst.“ Kameraden, die weiterhin Interesse haben an Feuerwehrarbeit, könnten sich den Wehren in Wagenitz und Haage anschließen oder jeder anderen Einheit.

Der bisherige Ortswehrführer Fabian Katterwe ist enttäuscht. „Für mich persönlich kam es überraschend“, sagte er auf MAZ-Anfrage. Vor dem Gesprächstermin, den er Anfang September auch mit den Ortwehrführern von Haage und Wagenitz hatte, habe es „eigentlich keine Hinweise darauf gegeben, dass eine Schließung bevorsteht“. Allerdings wusste auch er, dass es seitens der Amtswehrführung seit Jahren Kritik an der Ausbildungspraxis der Senzker gab.

Einiges war verbesserungswürdig

Rückblickend sagte er: „Die Feuerwehr Senzke hat nicht in dem Maße an der Ganztagsausbildung in Friesack teilgenommen, wie die Amtswehrführung es gern gehabt hätte und die Standortausbildung in Senzke ist nicht so wirklich anerkannt und gewertschätzt worden.“ Er gibt aber auch zu, dass tatsächlich einiges verbesserungswürdig gewesen sei. Er hätte es aber gerne gesehen, dass man den Senzkern eine weitere Chance gibt.

Für Amtsdirektor Christian Pust, der die formelle Auflösung der selbstständigen Einheit Senzke veranlasst hat, ist jedoch in den vergangenen Jahren genug geredet worden. „Die Senzker Feuerwehr erfüllt die notwendigen Qualitätsstandards an eine selbstständige Einheit nicht“, nennt er einen wesentlichen Grund für die Entscheidung. Bei den verpflichtenden Ausbildungseinheiten, etwa den Ganztagsschulungen, seien immer nur die gleichen vier bis fünf Kameraden der insgesamt 20 gemeldeten erschienen.

Auto stand in Wagenitz

Hinzu kommt: Nachdem das Dorfgemeinschaftshaus fertig war, kamen das Feuerwehrauto und anfangs auch die Kleidung nach Wagenitz. Denn die Förderrichtlinien erlaubten nicht, das Haus weiter als Feuerwehr zu nutzen. Im Einsatzfall sollten die Senzker dann abgeholt werden, um nach Wagenitz gebracht zu werden.

Das habe aber kaum funktioniert. Und schließlich spielte fehlendes Vertrauen eine Rolle, so Pust. So habe es Anhaltspunkte gegeben, dass die Ausbildung vor Ort nicht in dem Maße erfolgt sei, wie angegeben. Versprechungen und verbindliche Absprachen seien nicht eingehalten worden.

Seit sieben Jahren auf dem Prüfstand

„Seit sieben Jahren steht Senzke auf dem Prüfstand, anfangs wegen der baulichen Gegebenheiten.“ Als Fördermittel kamen, wurde erneut über die Schließung nachgedacht. Mit einem Eckwertepapier sollte das verhindert werden. Es hatte zum Ziel, dass die Senzker mit Haage und Wagenitz gemeinsame Ausbildungen machen mit dem Ziel, dass es letztlich in einer Feuerwehr Mühlenberge mündet. Dazu gab es eine Vereinbarung. „Dieses Eckwertepapier wurde aber von den Senzkern nie mit Leben erfüllt“, so Pust.

Dass jetzt eine Feuerwehr dichtgemacht wird, obwohl generell Kameraden gesucht werden, gerade auf dem Lande, ist für Pust nur ein scheinbarer Widerspruch. „Wo Feuerwehr drauf steht, sollte auch Feuerwehr drin sein.Wir brauchen Kameraden, aber mit Qualifikation und Leistungsbereitschaft. Feuerwehr ist ein besonderes Ehrenamt. Wenn man sagt, man macht da mit, dann gibt man auch ein Leistungsversprechen ab.“

Lange Vorgeschichte

Amtswehrführer Stefan Scharschmidt stellt klar: „Die Schließung ist keinesfalls spontan erfolgt.“ Es habe eine lange Vorgeschichte gegeben. „Wir sind der Auffassung, dass alle Bürger den Anspruch haben, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, auch professionelle Hilfe kriegen. Dafür tragen wir hier im Amt die Verantwortung. Und auch dafür, dass die Kameraden gesund vom Einsatz zurückkommen. Diese Verantwortung sind wir jetzt nicht mehr gewillt, für die Senzker Kameraden zu tragen“, so Scharschmidt deutlich.

Um nicht sich und andere zu gefährden, müssten die Kameraden Routinen entwickeln, deshalb habe man die Ganztagsausbildungen ins Leben gerufen und Einsatzübungen für alle Einheiten gemacht. „Und wir haben gemerkt, es bringt was. Die Einheiten arbeiten besser und sicherer zusammen. Die einzigen, die fast konsequent davon ferngeblieben sind, waren die Senzker. Und die hatten im Einsatz mit das größte Problem, was die fehlenden Routinen betrifft“, so Scharschmidt.

Auflösung nur noch eine Formalie

Auch 2014 und 2017 habe man ihnen gesagt, dass der Ausbildungsstand zu verbessern ist. Laut Scharschmidt sei die Auflösung nur noch eine Formalie: „Aus einsatztaktischer Bewertung gibt es den Feuerwehrstandort Senzke seit 2017 nicht mehr, weil die Gemeindevertretung gesagt hat, wir machen hier ein Gemeindehaus. Von dort konnte keine Feuerwehr mehr ausrücken.“

Fabian Katterwe kann die Kritik so nicht hinnehmen. „Dass wir einen schlechten Ausbildungsstand haben, ist ja nicht wahr. Wir haben viele Kameraden fortgebildet. Die gemeinsame Ausbildung schlief 2019 von Seiten aller drei Mühlenberger Einheiten ein, was bedauerlich ist“, sagt er. Für ihn ist das Kapitel Feuerwehr nicht beendet. Er will auch weiterhin Brände löschen, aber nicht mehr im Amt Friesack.

Ortsvorsteherin ist auch unzufrieden

Unzufrieden mit der Entscheidung zur Schließung ist auch Senzkes Ortsvorsteherin Constanze Tönnies. Ihrer Ansicht nach hätte man mehr kommunizieren müssen und dadurch eventuell den Schritt verhindern können. „In Zeiten wie diesen werden jeder Kamerad und jede Kameradin gebraucht – nicht nur als sozialer Leuchtturm“, sagt sie und bedauert, dass die Amtswehrführung sich nicht mehr von den Briefen der Senzker hat umstimmen lassen.

Darin haben sie zugesagt, jetzt sämtliche Ausbildungen durchzuführen und allen Anforderungen zu entsprechen. „Es ging darum, den Schließungsbeschluss zumindest für ein Zeitfenster zu vertagen, um wenigstens die Möglichkeit zu haben, dass die drei Ortswehren doch noch zusammenarbeiten“, sagt sie.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer von den Senzker Kameraden weiterhin zu Einsätzen fahren will, ist laut Stefan Scharschmidt herzlich willkommen: „Wir freuen uns über jeden Kameraden, der weiterhin gewillt ist, Feuerwehr aus einsatztaktischer Sicht zu machen und seinen Weg nach Wagenitz und Haage findet. Ich freue mich über die vier Kameraden, die erklärt haben, den Einsatzdienst in Haage und Senzke fortzuführen. Gerne können noch mehr dazu kommen.“

Von Andreas Kaatz