Gemeindekirchenrat mit neuer Vorsitzender

Der neue Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Havelländisches Luch hat sich vor Kurzem konstituiert. Ihm gehören Petra Bauer, Helga Breder, Dagmar Flender, Maja Geisel, Manfred Gräning, Rosemarie Hoffmann, Karl-Heinz Lauenstein und Petra Stubbe an. Neue Vorsitzende ist Dagmar Flender, als Stellvertreter fungiert Michael Jurk, der dem Gremium als Pfarrer automatisch angehört. Der Gemeindekirchenrat ist für sechs Jahre gewählt.

Die evangelische Kirchengemeinde Havelländisches Luch ist 2016 entstanden aus dem Zusammenschluss von sechs Ortsgemeinden, die bis dahin selbstständige Kirchengemeinden waren. Sie umfasst die Orte Brädikow, Haage, Pessin, Paulinenaue (ohne den Ortsteil Selbelang), Senzke und Wagenitz.

Mehr als 700 Mitglieder

Die Gemeinde hat zurzeit mehr als 700 Mitglieder und verfügt über sechs Predigtstätten – jeweils in einer denkmalgeschützten Kirche – und über vier Friedhöfe. Hauptamtlicher Pfarrer ist Michael Jurk, der in der Jugendmitarbeiterin Silke Schmidt und in Kantor Holger Wiesner hauptamtliche Unterstützung hat. Alle weiteren Aufgaben werden im Ehrenamt wahrgenommen.

Im Havelländischen Luch arbeitet man schon länger eng zusammen. Nicht erst seit 2016, sondern seit der letzten Wahlperiode leitet man die Gemeinde mit einem gemeinsamen Gemeindekirchenrat. Damals schlossen sich die gewählten Ältesten der örtlichen Kirchengemeinden zusammen. Heute besteht der Gemeindekirchenrat aus acht gewählten Ältesten, entsprechend der Gemeindegröße, sowie vier weiteren Gewählten als „Nachrücker“.

Unterstützer in Senzke gesucht

Es ist jedoch schon gute Tradition, dass sich auch die Ersatzältesten aktiv einbringen können. Weitere Ehrenamtliche stehen bereit und arbeiten aktiv mit. So haben sich auch ausscheidende Älteste bereit erklärt, in ihrem Umfeld liegende Aufgaben fortzuführen. Nur im Dorf Senzke sucht die Kirchengemeinde noch dringend nach Unterstützern zum Beispiel für den Friedhof oder für Veranstaltungen in der Kirche. Interessenten können sich im Pfarramt melden.

Die Mitglieder des Gemeindekirchenrats, die so genannten Ältesten, sind verantwortlich für die Leitung der Gemeinde. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Regelung der Gottesdienste. Die Ältesten sollen zudem das regelmäßige Zusammenkommen der Gemeinde und ihrer Gruppen fördern und dabei besonderes Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit legen.

Von Andreas Kaatz