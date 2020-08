Nicht nur in Nauen oder Ketzin/Havel werden Umweltsünder aktiv und entledigen sich illegal ihres Mülls. Auch im Amt Friesack nimmt diese Unsitte zu. Ein Verursacher bekam jetzt einen Bußgeldbescheid.

So sah es beim jüngsten Fall aus. Bislang unbekannte Müllsünder entledigten sich am Selbelanger Weg in Retzow ihrer Fracht. Quelle: Privat