Angehende Ärztin und Spieleerfinderin: Ein Tausendsassa aus Paulinenaue

Friesack

Mit Fug und Recht kann man Friederike Kunkel als Tausendsassa bezeichnen. Man könnte auch sagen, die 26-Jährige aus Paulinenaue hat „Hummeln“ im Hintern. Seit einigen Wochen absolviert die Medizinstudentin an einer Dresdner Kinderklinik ihr praktisches Jahr. Ihr großes Ziel: sie möchte später als Kinderärztin arbeiten.

Absolut heimatverbunden: „,Eierkuchenplatte Havelland’ gefällt mir total“

Ihr Abitur absolvierte Friederike Kunkel am Goethe-Gymnasium in Nauen. Damals stand für sie bereits fest: ein Medizinstudium soll es werden. Nach der Schule ging es dennoch zunächst erst einmal für ein Jahr nach Peru, wo die Abiturientin mit sozial benachteiligten Kindern arbeitete. Nach der Rückkehr schaute sie sich dann verschiedene medizinische Fakultäten in ganz Deutschland an. „Ich wollte in keine Riesenklinik, aber auch nicht nach Buxtehude. Es sollte nicht zu weit weg von der Heimat sein, aber auch nicht genau nebenan“, blickt sie zurück. Von Greifswald bis Ulm war sie schließlich auf Achse, in Dresden wurde sie sesshaft. „Die Stadt hat eine schöne Mischung aus Kultur, Altstadt, Neustadt und Kiez. Dazu die Natur direkt an der Elbe. Dresden ist nicht zu groß und nicht zu klein“, schwärmt sie. Heimatverbunden ist sie trotzdem. Sehr sogar. „Meine Familie lebt nach wie vor in Paulinenaue. Dort bin ich zu Besuch, so oft es mir möglich ist“, erzählt sie. „Die ,Eierkuchenplatte Havelland’ gefällt mir total. Ich liebe es, wenn ich im Dunklen nach Hause komme und dann die roten Lichter der Windräder leuchten. Spätestens da kommen die Heimatgefühle auf“, sagt sie lachend.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Weihnachtstage schaute sie zuletzt in Paulinenaue vorbei. Fand Ruhe zum Auftanken und Kraft zum Durchtanken. Denn auch für die junge Frage gilt: „Die Folgen der Corona-Pandemie sind schon sehr kräftezehrend, auch bei uns in der Kinderklinik.“ Warum es sie ausgerechnet in die Pädiatrie verschlagen hat? „Kinder können ihre Krankheit auch mal vergessen, damit oft besser umgehen als Erwachsene. Es ist zum Beispiel trotzdem noch der Paul, der gern Fußball spielt“, sagt sie. Ältere Menschen hingegen würden ihre Krankheiten deutlich mehr thematisieren, „für sie gibt es irgendwann nur noch die Krankheit“. Die Arbeit mit Kindern sei daher eine ganz andere Herausforderung. Und für Friederike Kunkel eben einfach „sehr erfüllend“. Zwischenzeitlich arbeitete die 26-Jährige bereits als Rettungssanitäterin und in der Verkehrsunfallforschung. Während der ersten Corona-Welle sprang sie zudem in den Havelland Kliniken in Nauen zur Unterstützung ein. „Ich war zu Hause, saß hier fest, man konnte eh nichts tun. Also wollte ich mich einfach nützlich machen, es wurde ja auch Hilfe gebraucht“, sagt sie.

Medizinstudentin Friederika Kunkel aus Paulinenaue. Quelle: Privat

Ziel: Im Dezember den Abschluss in der Tasche

Zum Weihnachtsfest 2022 will die 26-Jährige ihren Abschluss in der Tasche haben, „dann will ich bereits Kinderärztin sein“. Im November, Dezember stehen die Prüfungstermine für das dritte Staatsexamen an. In ihrem praktischen Jahr will die junge Frau „in die Rolle der Ärztin hineinwachsen. Im Moment sehe ich mich schon noch sehr als Studentin und sauge alles an Erfahrungen auf, was ich täglich bei der Arbeit erlebe.“

Leidenschaftliche Zockerin: „Ich spiele für mein Leben gern“

Auf andere Gedanken kommt Friederike Kunkel liebend gern bei Gesellschaftsspielen. „Ich spiele für mein Leben gern“, sagt sie lachend. Wohl auch deshalb hat sie in den vergangenen Monaten an einer eigenen Spielidee getüftelt. In zahlreichen Runden mit Freunden und Familien hat sie das Kartenspiel „Sneak’n’Sort“ (das bedeutet so viel wie „Anschleichen und Sortieren“) ausgiebig getestet. Dabei kam ihre Idee so gut an, dass sie diese nun sogar über eine Crowdfunding-Plattform in einer größeren Auflage für andere Spielefans auflegte. „Meine Freunde haben mich immer wieder ermuntert, das zu tun“, blickt sie zurück. „Sie meinten, die Idee begeistert bestimmt auch andere. Also habe ich dann irgendwann entschieden – okay, ich versuch’s.“

Das Kartenspiel „Sneak'n'Sort“ hat Friederike Kunkel aus Paulinenaue selbst ausgetüftelt. Quelle: privat

Crowdfunding über „Kickstarter“-Onlineportal: Aufregendes Unterfangen

Das sei ein aufregendes Unterfangen gewesen. „Man guckt jeden Tag, ob genügend Geld zusammen kommt, um das Projekt tatsächlich verwirklichen zu können“, sagt sie. 48 Unterstützer gaben auf der Online-Plattform „Kickstarter“ schließlich bis kurz vor Weihnachten einen Gesamtbetrag von 1166 Euro, um Kunkels Idee Wirklichkeit werden zu lassen. 50 Exemplare des Kartenspiels, bei dem auch ein spezieller Würfel „für eine gewisse Glückskomponente“ sorgt, verschickte die 26-Jährige schließlich an neue Besitzer.

Die zweite Auflage von „Sneak’n’Sort“ ist bereits in Arbeit

Das soll noch nicht das Ende gewesen sein. Denn der Erfolg hat Friederike Kunkel Rückenwind gegeben. Gespannt wartet sie nun auf die Rückmeldungen der Käufer. Obgleich „wir das Spiel so ausgiebig getestet haben, dass man es kaum noch weiter verfeinern kann“, grübelt sie. So oder so – die nächste Finanzierungsrunde ist bereits aufgelegt und läuft noch bis 25. Januar. Damit soll die zweite Auflage produziert werden und weitere Spielefans begeistern.

„Sneak’n’Sort“ – das Kartenspiel aus Paulinenaue Spieleerfinderin Friederike Kunkel (26) sagt: „Ich spiele für mein Leben gern.“ In den vergangenen Monaten hat sie ihre eigene Projektidee „Sneak’n’Sort“ für ein Kartenspiel entwickelt. Mit Hilfe einer Schwarmfinanzierung („Crowdfunding“) hat sie die erste Auflage des Spiels produzieren können. Über die Online-Plattform „Kickstarter“ akquirierte die Paulinenauerin einen Betrag von 1166 Euro durch 48 Unterstützer. Damit wurden 50 Exemplare des Kartenspiels angefertigt und an die Unterstützer versendet. Grundidee des Spiels ist es, sich die Motive der Mitspieler zu merken und diese „letztlich diebisch abzuluchsen“, so Kunkel. Das Spiel vereint Gedächtnis, Schnelligkeit und ein Pokerface beim Tricksen. Ein Würfel sorgt für die Glückskomponente, die den einen Spieler erfreuen, den anderen reizen kann. „Jede Runde verläuft anders als die vorangegangenen Spiele“, sagt die Erfinderin, „Sneak’n’Sort bietet Abwechslung und die Möglichkeit für Erweiterungen“. Das Spiel eignet sich für zwei bis acht Spieler ab zehn Jahren und hat eine Spieldauer von 15 bis 30 Minuten. Die zweite Crowdfunding-Runde läuft nun seit dem 12. Januar und noch bis zum 25. Januar 2022 – diesmal auf der Online-Plattform „Startnext“. Zielsumme für die Realisierung der zweiten Auflage ist erneut ein Gesamtbetrag von 1000 Euro. Zehn Unterstützer haben bereits 281 Euro gegeben. Auf der Website https://sneak-n-sort.netlify.app gibt es alle Infos und Links zum Spiel, der aktuellen Crowdfunding-Runde und der Spieleerfinderin selbst.

Von Nadine Bieneck