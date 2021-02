Christoph Bajohr aus Pessin ist ebenso entsetzt wie fassungslos. Unbekannte Täter richteten seine Katze Greta am Dienstag übel zu. Nach drei Schüssen in den Kopf konnten Tierärzte das Leben des zweijährigen Vierbeiners jedoch retten. Wie sich herausstellte, war es nicht der erste derartige Vorfall in der Gemeinde des Amtes Friesack (Havelland).