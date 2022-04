Bauarbeiten in Friesack: Gasfackel gegenüber Wohngebiet „Pirschheide“

Friesack

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Friesack mitteilt, wird am heutigen Mittwoch aufgrund von Arbeiten an einer Gasleitung im Laufe des Vormittags eine Gasfackel zum Verbrennen des überschüssigen Gases in Betrieb genommen. Die Flamme wird laut Feuerwehr rund drei bis vier Meter hoch sein und sich rund 150 bis 200 Meter entfernt von der Kreuzung Zur Pirschheide/Im Waldwinkel auf der Freifläche vor dem Wald befinden und dort auch zu sehen sein. Alle notwendigen Sicherheitsabstände sind laut Feuerwehr ausreichend eingeplant. Die Einsatzkräfte weisen dennoch vorsorglich darauf hin, dass es im Wohngebiet Pirschheide zu einer geringen Lärmemission kommen kann.

Voraussichtlich finden die Arbeiten im Zeitraum von 9 bis 11 Uhr statt, die Leitstelle der Feuerwehr sowie die Waldbrandzentrale wurden durch das ausführende Unternehmen im Vorfeld ebenfalls verständigt.

Von Nadine Bieneck