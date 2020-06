Beliebtes Rockfestival „Frierock“ abgesagt

Friesack

Die 22. Ausgabe des Frierock-Festivals wird abgesagt. Das beliebte Rockfestival wird erst wieder am 13. und 14. August 2021 die Tore der Freilichtbühne Friesack öffnen können. Das teilte das Organisationsteam jetzt mit.

„Wir hatten bereits ein schlagfertiges, abwechslungsreiches und absolut tanzbares Line-Up in der Pipeline. Die Tinte unter den ersten Verträgen mit den Bands ist schon seit einiger Zeit trocken", so Valentin Franklyn aus dem Organisationsteam des Festivals. Doch nun machen die Eindämmungsmaßnahmen rund um das Coronavirus dem Frierock-Kollektiv und seinen Gästen einen Strich durch die Rechnung.

Absage kommt nicht überraschend

Überraschend kommt die Absage nicht. „Natürlich haben uns die verschiedenen Szenarien schon seit einigen Wochen beschäftigt. In unseren regelmäßigen Videokonferenzen war das ein Dauerthema. Aber wer neben dem eigentlichen Beruf so viel Zeit und Energie in die Organisation eines Festivals steckt, der klammert sich vielleicht etwas länger an einen dünnen Strohhalm als Leute, für die das nur ein Job ist", so Franklyn.

Das Festival zieht jedes Jahr viele Rockmusikfans nach Friesack. Quelle: MAZ

Doch was macht ein Festival-Organisationsteam in Zeiten wie diesen? Christian Brüggmann, ein weiterer Mitstreiter aus dem Frierock-Kollektiv hat eine einfache Antwort: „Ein bloßes Musikfestival sind wir ja schon lange nicht mehr. Wir sind eine Gruppe aus ungefähr 50 jungen und junggebliebenen Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten und Ideen. Da entstehen ständig neue Projekte und Initiativen für Friesack, das Havelland und die Welt." Wie das konkret aussieht?

Frierocker zeigen breites Engagement

In den letzten Jahren initiierten die Frierocker mit ortsansässigen Vereinen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Lokalpolitik, Stadtverwaltung und weiteren wichtigen Partnern den Runden Tisch Friesack, der sich für die Integration von Geflüchteten einsetzte. Daraus entstanden weitere Projekte, wie ein Fachtag zur Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen vor Ort. 2018/2019 organisierten die Rockmusikfreunde einen Jugendaustausch mit Israel, an denen dreizehn Jugendliche aus dem Havelland teilnahmen und Jerusalem, Haifa, Tel Aviv, das Tote Meer sowie zuvor fremde Menschen und Kulturen kennenlernen konnten.

Von daher passt es zum Frierock-Kollektiv, dass es auch in Zeiten von sozialer Distanz und Krise zusammenhält und kreativ-konstruktiv die aktuellen Herausforderungen angeht. So entstand das Projekt "FRIEROCK HILFT". Mehrere kleine Aktionen sollen unterstützen, helfen oder einfach eine Freude machen. So wurde der Erlös einer von den Frierocker Christina Brandl, Judith Stefan und Max Gröger gestemmten Maskennähaktion, bei der alte Festivalshirts verwendet wurden, an CADUS e.V. gespendet.

200 Postkarten für Friesacker Senioren

Diese Nichtregierungsorganisation leistet beispielsweise medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebietet wie Syrien oder dem Irak. Das Festival-Team aus Friesack hat weitere Hilfs-Projekte geplant. So konnten 200 Postkarten mit individuellen Grüßen an zwei Senioreneinrichtungen in Friesack und eine Senioreneinrichtung der AWO in Bad Wilsnack vom Frierock-Team angefertigt werden und zum Pfingsfest verschickt werden. Finanziert wird die Idee vom Träger des Frierock-Festivals, dem AWO-Ortsverein Friesack.

