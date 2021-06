Berauschter 24-Jähriger baut Unfall in Friesack

Friesack

Am Freitagmorgen (18. Juni) gegen 6.15 Uhr rückte die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Berliner Allee in Friesack aus. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 24- jährige Unfallverursacher Drogen konsumiert hat, was er auf Nachfrage der Beamten auch bestätigte. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte die Angabe des jungen Mannes. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, beide blieben aber weiterhin fahrbereit.

Von MAZonline