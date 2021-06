Brädikow

Es sind nur noch wenige Meter, dann ist es vollbracht. Anwohner des südlichen Abschnitts der Straße Unter den Linden in Brädikow haben in den vergangenen Wochen in Eigenregie den Gehweg vor ihren Häusern erneuert. „Es war schon lange ein Wunsch der Bürger, dass hier etwas passiert. Der Gehweg war recht kaputt, unter anderem von Lkws zerfahren. Dadurch standen die Platten teils hoch. Mit Kinderwagen oder Rollator hatte man schon Probleme, hier entlang zu kommen“, sagt Frank Donner, Bürgermeister von Wiesenaue und Ortsvorsteher in Brädikow.

Geld für einen normalen Ausbau stand nicht zur Verfügung. So hätten die Brädikower noch Jahre warten müssen, bis der Gehweg irgendwann mal wiederhergestellt wird. Und so nahmen sie es in die eigene Hand, mit dem Segen der Amtsverwaltung und der Gemeinde. Heraus kam eine Gemeinschaftsaktion, die durchaus beispielhaft ist. Die Anwohner fungierten bei diesem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes als Feierabendbrigade. Am 7. Mai ging es los.

Fast jeden Tag gearbeitet

„Wir haben jeden Tag in der Woche um 16 oder 17 Uhr begonnen und dann bis 20/21 Uhr gearbeitet. Auch am Samstag wurde gearbeitet“, sagt Mathias Müller. Er ist selber Anwohner und sorgte dafür, dass alles fachgerecht abläuft. „Ich habe die Leute angelernt“, sagt er. Müller arbeitet für das Amt Friesack als Hausmeister, ist aber gelernter Straßenbauer und kennt sich somit aus. So führte er Anwohner, die Klempner, Maurer oder Landwirt sind, in die Geheimnisse des Gehwegbaus ein.

Rund 20 Haushalte gibt es auf dem Abschnitt, zehn bis 15 Leute waren immer dabei. So wurden die alten Platten aufgenommen, dann mit einem Minibagger die Trasse ausgeschachtet, um anschließend einen entsprechenden Aufbau zu machen. Borde wurden gesetzt und zum Abschluss kam das Herbstlaubpflaster oben drauf.

Frauen mit Eifer dabei

„Auch die Frauen waren mit Eifer dabei und haben die Pflastersteine gelegt. Das ging Ruckzuck“, lobte Mathias Müller. Am Ende werden insgesamt 275 Meter Gehweg gebaut sein – rund 480 Quadratmeter Pflaster inklusive Zufahrten.

Und der ehrenamtliche Bauleiter weist noch auf einen netten Nebeneffekt hin, den die Baumaßnahme hatte. „Manche Anwohner kannten sich vorher nicht und haben sich nun über die Baustelle kennengelernt“, sagt er. „Da sind sogar Freundschaften entstanden.“

Auch die Zufahrten waren preiswert

Wie Gemeindevertreter Konstantin Grützner sagte, hätte die Baumaßnahme rund 250 000 Euro gekostet, wenn sie von einer Firma realisiert worden wäre. „Wir liegen jetzt bei rund 15 000 Euro an Kosten“, meinte er. Dies betrifft ausschließlich den Aufwand für Material, das größtenteils die Gemeinde Wiesenaue finanziert. 2000 Euro kommen von der Jagdgenossenschaft. Die Technik stellten die Landwirte.

Auch die Zufahrten wurden für die Anwohner durch diese Bauweise recht preiswert mit 35 Euro pro Quadratmeter – reine Materialkosten. Anwohner Roland Schmied macht auch mit bei dem Bauvorhaben. „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagte er.

Vorgeschichte im Jahre 2020

Kräftig mit angepackt hat beim Gehwegbau zudem der stellvertretende Bürgermeister Heiko Gräning. „Die Leute haben hier alles selber gemacht, das ist schon Wahnsinn“, sagte er. Er weist auf die Vorgeschichte hin, die bis ins vergangene Jahr reicht. Denn auf ähnliche Art wurde bereits 2020 der Gehweg an der Blumenstraße durchs Dorf hergestellt.

„Es gab in der Gemeindevertretung einen Antrag, den zu erneuern. Daraufhin habe ich einen Antrag für Warsow gestellt, weil ich es dort als wichtiger erachtete. Brädikow wurde dann abgelehnt. Und als Wiedergutmachung habe ich angeboten, dass wir den Gehweg dort für 5000 Euro machen. Es wurde dann noch ein wenig teurer. Aber ansonsten hätte allein die Planung 15 000 Euro gekostet“, sagte Gräning.

Viele waren zu Hause

Schon bei diesem Projekt legten die Anwohner Hand an. „Da kam uns Corona zu Hilfe. Viele waren damals mit Kurzarbeit zu Hause, hatten Langeweile“, sagt Frank Donner. Es ging um insgesamt 350 Meter, davon wurden 270 Meter gepflastert. Auf der übrigen Strecke nahm man nur die Platten auf und verlegte diese danach wieder neu.

Dann entstand die Idee, den Gehweg in der Straße Unter den Linden auf die gleiche Art und Weise zu bauen. „Wir haben an zwei Sonntagen Einwohnerversammlungen durchgeführt und alles abgesprochen“, sagte Mathias Müller. Möglicherweise wird im nächsten Jahr auf dem nördlichen Abschnitt der Straße Unter den Linden ebenfalls der Gehweg erneuert.

Im Herbst werden Rosen gepflanzt

Dazu sind aber noch umfangreiche Vorbereitungen nötig. Und auch mit den Anwohnern muss noch gesprochen werden. „Wenn man das macht, ohne die Bürger mitzunehmen, dann scheitert es“, sagt Heiko Gräning.

Schon vorher soll es noch eine Gemeinschaftsaktion in diesem Jahr geben. Wie Konstantin Grützner ankündigte, wolle man im Herbst das Rondell an der Hauptstraße verschönern und dort Rosen pflanzen.

