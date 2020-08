Brädikow

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Tür eines Baucontainers auf dem Gelände einer Baumpflegefirma in der Bergsiedlung in Brädikow aufgehebelt.

Sie entwendeten mehrere hochwertige Arbeitsgeräte. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Von MAZonline