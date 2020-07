Friesack

Die diesjährige Tournee für den traditionsreichen Circus Renz Berlin sollte eigentlich im März beginnen. Doch dann kam Corona. Die Pandemie machte auch diesem Unternehmen einen gehörigen Strich durch die Rechnung und warf alle Pläne über den Haufen.

Seit Anfang Juni befindet sich der Zirkus mit seinen 14 Artisten und über 40 großen und kleinen Tieren im unfreiwilligen Corona-Sommerlager im havelländischen Friesack. Mit Beginn der Sommerferien lädt der Zirkus nun an den kommenden Wochenenden, Freitag bis Sonntag, die Zirkusfreunde nach Friesack ein.

Tour sollte eigentlich in Holland starten

„Für über acht Wochen kamen wir wegen Corona nicht aus unserem Winterlager in Holland, wo unsere diesjährige Tournee starten sollte. Nun sitzen für hier im unfreiwilligen Corona-Sommerlager und können womöglich bis in den Herbst nicht auftreten. Ob dann der Weihnachtszirkus stattfinden kann, wissen auch noch nicht“, berichtet Sarina Renz, Tochter des Zirkus-Chefs Bernhard Renz.

„So wollen wir ab dem 3. Juli die Friesacker und alle anderen Zirkus-Freunde an den Wochenenden hier auf unser Gelände einladen.“ Die Gäste können sich die Tiere, darunter die neun weißen Kamele, Friesen- und Araber-Hengste, Ponys, zwei Lamas, Berg-Ziegen und acht Kamerun-Schafe anschauen.

Zirkus-Chef Bernhard Renz mit seiner Enkelin Loredana (6) an einem alten Berliner Straßenschild Quelle: Uwe Hoffmann

Als kleine Attraktionen wird Reiten auf den Ponys und den Kamelen angeboten. Erwachsene können auf den Hengsten reiten. Auch eine Hüpfburg wird aufgebaut.

„Tiere stehen bei uns an erster Stelle“

„Eines unserer Kamele hat vor sechs Wochen Nachwuchs bekommen. Für die junge Kameldame suchen wir noch einen Namen. Vorschläge können die Besucher, gern mit Telefonnummer oder Adresse, auf einem Zettel in einen der Briefkästen werfen“, wünscht sich Sarina Renz.

Edle Rösser: Die holländischen Friesen-Hengste gehören zum Ensemble des bekanntes Zirkuses. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Tiere stehen bei uns an erster Stelle. Aber neben laufenden Betriebsausgaben haben wir auch das Tierfutter und den Tierarzt tägliche Kosten. Wenn Besucher uns mit einer Spende unterstützen, sind wir sehr dankbar. Auch über Futterspenden von Landwirten, wie Heu, Möhren, oder Salat und Stroh als Einstreu freuen wir uns.“

Dann ist der Zirkus geöffnet Der Circus Renz öffnet freitags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Der Weg, direkt gegenüber der Tankstelle am Friesacker Ortseingang aus Richtung Rathenow/ Paulinenaue, ist ausgeschildert. Auch Parkplätze sind ausgewiesen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich die Artisten und Zirkustiere. Für einen kleinen Imbiss, auch Popcorn, und Getränke ist gesorgt.

Artisten trainieren täglich

Während der erzwungenen Untätigkeit geht ein Stück Alltag für Artisten und Tiere aber im Corona-Lager weiter. Die Artisten trainieren täglich und auch mit den Tieren wird jeden gearbeitet.

Für die Kinder ist das Sommerlager ein toller Erlebnishof. Der ältere Nachwuchs in der neunten Generation, wie die elfjährige Shakira, baut sich schon eine eigene Dressur-Nummer mit den vier Berg-Ziegen auf. Auch in den Ferien hat sie an manchen Tagen noch ihren Online-Unterricht.

Nach den Ferien in die Schule in Friesack

Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen die Kinder in die Friesacker Schule gehen. Shakira kommt dann in die 5. Klasse. Sarina Renz’ Sohn Tiziano (11) möchte Akrobat werden und übt schon fleißig Salti.

Die angehende Ziegen-Dompteurin Shakira (11) und ihre jüngere Schwester Milana (4) mit dem Berg-Ziegen-Nachwuchs Quelle: Uwe Hoffmann

Tochter Loredana (6) würde es Spaß machen, als artistische Schlangenfrau unter der großen Kuppel aufzutreten. Das große Zirkuszelt ist im Sommerlager nicht aufgebaut. Kleinere Zirkuszeltdächer bieten aber Tieren und Besuchern Schatten.

Tradition seit 178 Jahren

Der Circus Renz wurde 1842 durch Ernst Jakob Renz in Berlin gegründet. Bis 1945 hatte Renz ein festes Zirkus-Gebäude nahe des Alexanderplatzes. Die Enkel des Zirkus-Chefs Bernhard Renz sind die inzwischen neunte Generation Zirkus-Künstler.

Seit gut 25 Jahren hat der Circus Renz immer wieder mal in Friesack, in der Berliner Allee 34, eines seiner Winterlager.

Von Uwe Hoffmann