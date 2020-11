Friesack

Der Förderverein Bibliothek Friesack hat in seiner Mitgliederversammlung am 5. November in der Kulturscheune einen neuen Vorstand gewählt. Das kompetente und junge Team will die Bibliothek ins multimediale und digitale Zeitalter führen, und noch attraktiver machen. In den Vorstand gewählt wurden: Monika Schonefeld (Vorsitzende), Rüdiger Held, Toni Pundrich und Natalie Schonefeld (Schriftführerin).

Christoph Köpernick, ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Friesack, gratuliert den Gewählten: „Am 4. November habe ich noch im Amtsausschuss dafür gekämpft, dass der Förderverein die beantragte Zuwendung in Höhe von 1000 Euro für die Anschaffung von Laptops bekommt – auch das hat geklappt!“ Die menschliche und finanzielle Grundausstattung stehe, sagt das Stadtoberhaupt. Jetzt müsse der Verein arbeiten und weitere Fördermittel einwerben, damit die Bibliothek wieder für alle Generationen ansprechend werde.

Jetzt kehrt wieder Leben in die Räume

Großen Respekt zollt Christoph Köpernick der ehemalige Vorstandsvorsitzenden, Manuela Loge, die sich trotz Pausenmodus des Vereins über Jahre darum gekümmert hat, dass die Jahresabschlüsse eingereicht werden und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt erhalten bleibt.

Diese Vorarbeit ist laut Bürgermeister die Grundlage dafür, dass das neue Team so schnell starten und Fördermittel beantragen kann. „Ohne die Stadtverordnete Dagmar Möller, als engagierte Netzwerkerin, hätte es die neue Chance nicht gegeben – sie hat seit Mai 2020 bei jeder Gelegenheit für die Reaktivierung der Bibliothek sowie Förderung geworben; und damit den Anstoß geliefert, dass sich ein frisches Team dafür begeistert“, sagt Köpernick.

