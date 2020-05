Friesack

Einen Schaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro richteten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag auf einem Betriebsgelände in der Vietznitzer Straße in Friesack an.

Die Unbekannten beschädigten die Umzäunung, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Tür aufbrachen.

Es fehlen diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Ein Kriminaltechniker der Polizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Weitere Ermittlungen folgen.

Von MAZ Havelland