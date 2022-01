Friesack

Das Angebot von Zirkus Renz, in Friesack geführte Spaziergänge mit Elefanten anzubieten, stößt bei der Tierschutzorganisation Peta auf scharfe Kritik. „Wir rufen das Veterinäramt sowie das Ordnungsamt des Landkreises Havelland auf, diese vermeintliche Attraktion zum Schutz von Mensch und Tier zu untersagen“, erklärt Biologin Yvonne Würz, Petas Referentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. Und Peta geht noch weiter: „Wir fordern die Zirkusverantwortlichen auf, den Elefantendamen endlich ihren wohlverdienten Ruhestand in einer angemessenen Auffangstation zu gönnen.“

Der Zirkus Renz Berlin, der wegen Corona derzeit in seinem Stammwinterquartier in Friesack festsitzt, plant „Elefantenspaziergänge“ für zahlendes Publikum anzubieten. Unter anderem deshalb, weil der Zirkus wegen der Corona-Pandemie keine Einnahmen hat.

Möhren sind ein Leckerbissen für die Elefanten. Quelle: Andreas Kaatz

Elefanten können Tuberkulose bekommen

Das sehen auch die Tierschützer. Die fehlenden Einnahmen hätten insbesondere Zirkusse mit kostspieliger Tierhaltung in eine prekäre Lage gebracht; viele haben bereits öffentlich um Geld- und Futterspenden gebeten, so Yvonne Würz. Daher appelliert Peta nun an das Zirkusunternehmen Renz, die Tiere „dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben.“ Die Elefanten in Zirkussen seien jahrzehntelang in der Manege ausgebeutet worden; ihr Verhalten sei unvorhersehbar. In europäischen und nordamerikanischen Zirkusbetrieben seien seit 1980 mindestens 52 Menschen von Elefanten getötet und mindestens 148 teilweise schwer verletzt worden, so Peta. In den USA und in Indien seien bereits für Unterhaltungszwecke eingesetzte Elefanten positiv auf Tuberkulose getestet worden, eine Krankheit, die auf Menschen übertragen werden könne.

Meist schlechte Haltungsbedingungen im Zirkus

„Elefanten wurden viele Jahre für Auftritte quer durchs Land gekarrt. Diese Tiere sind frustriert – und ihre Verzweiflung kann sich jederzeit in einer Tragödie entladen“, so Biologin Yvonne Würz. Für Elefanten im Zirkus würden die meist schlechten Haltungsbedingungen und die von Zwang und Gewalt geprägte Dressur erhebliches Leid bedeuten.

Im Zuge der mangelhaften Lebensbedingungen würden Elefanten in Zirkussen an Verhaltensstörungen, unter anderem an dem für Elefanten im Zirkus typischen Weben leiden. „Dabei schwingen die Tiere mit Kopf und Rüssel hin und her. Diese Stereotypie ist ein Anzeichen für schweres seelisches Leiden. Die sensiblen und intelligenten Tiere sterben in Zirkussen meist lange vor Erreichen ihrer natürlichen Lebenserwartung, so Yvonne Würz.

Von Jens Wegener