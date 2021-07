Endlich wieder Ausbildung: Friesacker Feuerwehr trainiert erstmals nach Corona

Friesack

Die Pandemiemonate haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Havelland vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Landauf, landab rückten die Kameradinnen und Kameraden zwar aus, wenn sie alarmiert wurden. Was jedoch in den rund 1,5 Jahren Corona brach lag, waren die Ausbildungsdienste, die jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau regelmäßig absolviert. „Technik, Geräte und Ausstattung entwickeln sich ja ständig weiter“, beschreibt Stefan Scharschmidt, Amtswehrführer des Amtes Friesack, die Herausforderung. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, sei die regelmäßig Aus- und Weiterbildung für die Einsatzkräfte unerlässlich.

Erster gemeinsamer Ausbildungstag in Friesack nach Corona-Zwangspause

Am Freitagnachmittag hatte Scharschmidt im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Friesack noch mit der Technischen Einsatzleitung des Landkreises, deren stellvertretender Leiter er ist, zusammengesessen und dort seine offizielle Ernennungsurkunde für diese Zusatzausbildung erhalten. Am frühen Samstagmorgen war der 33-Jährige schon wieder unterwegs, diesmal in seiner Funktion als Amtswehrführer. Auf dem Programm stand „die erste größere, gemeinsame Ausbildung der Amts-Feuerwehr Friesack“, berichtete er. Die aktuellen Corona-Regeln lassen erste Ausbildungsdienste wieder zu, „diese Möglichkeit wollten wir unbedingt nutzen nach der lange Zwangspause“, so Scharschmidt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geübt wurde am Sonnabend der Einsatz der sogenannten Atemschutzgeräteträger. Bei ihnen handelt es sich um Kameradinnen und Kameraden, die speziell für den Einsatz mit Atemschutzgeräten ausgebildet sind. Verbunden mit der Spezialausbildung sind unter anderem regelmäßige Tests und Praxisübungen, die sicherstellen sollen, dass die Einsatzkräfte die dafür erforderliche, körperliche Verfassung zum Tragen der schweren Geräte haben.

Geübt wurde auch die Rettung einer hilflosen Person aus dem vermeintlich brennenden Gebäude. Quelle: Feuerwehr Friesack

Ausbilder: „Nur mit einer guten Ausbildung können wir die Leute auch beruhigt in den Einsatz schicken“

28 Einsatzkräfte fanden sich also am frühen Sonnabendmorgen in Friesack ein. „14 von ihnen zählen bereits zu den Atemschutzgeräteträgern“, so Scharschmidt. 14 weitere Kameradinnen und Kameraden der Übung befänden sich derzeit in der Grundausbildung (Truppmann-Ausbildung), „sie konnten am Sonnabend wichtige Praxiserfahrungen und Praxisstunden sammeln“, so der Amtswehrführer. Er hatte am Sonnabend eine einsatzähnliche Übung in einer Wohnung vorbereitet, „die vor allem praxisnah sein sollte. Das ist für die Einsatzkräfte genauso wichtig wie für uns als Amtswehrführung, denn nur mit einer guten Ausbildung können wir die Leute auch beruhigt in den Einsatz schicken.“

Zur Galerie Nach langer coronabedingter Zwangspause können die Havelländer Feuerwehren endlich wieder in ihren Ausbildungsbetrieb einsteigen. Im Amt Friesack (Havelland) übten am Sonnabend (31. Juli) insgesamt 28 Einsatzkräfte der Ortswehren aus Friesack, Wagenitz, Brädikow, Paulinenaue, Zootzen und Retzow in Zootzen den Einsatz mit Atemschutzgeräten. Gerettet werden musste dabei aus einem vermeintlich brennenden Haus zudem eine hilflose Person.

Geübt wurde im Gemeinschaftshaus Zootzen. „Dort befindet sich eine Wohnung des Amtes, die für Notfälle vorgehalten wird. Da sie aktuell nicht bewohnt wird, konnten wir sie für unser Übungsszenario verwenden“, erklärt Scharschmidt. Schon kurz nach 7 Uhr hatten sich die Ausbilder in Zootzen eingefunden, um den Ausbildungstag vorzubereiten. An dem nahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Friesack, Wagenitz, Brädikow, Paulinenaue, Zootzen und Retzow teil. „Aufgrund der Urlaubszeit und weil wir die Möglichkeit, solche Ausbildungen derzeit durchführen zu können, auch effektiv nutzen wollen, haben wir das gleich für mehrere Wehren angeboten“, erklärt Scharschmidt. Schließlich wisse man nicht, ob Corona in den nächsten Monaten die Ausbildungsdienste wieder unmöglich mache. „Wir müssen und wollen die Gelegenheit jetzt eben nutzen“, so der Amtswehrführer.

Das Zootzener Gemeinschaftshaus diente als Übungsobjekt. Quelle: Feuerwehr Friesack

Praxisorientierte Übungen sollen für den Ernstfall wappnen

„Wichtig war uns heute, die Leute nicht dahingehend zu testen, was sie können, sondern die Möglichkeit zu nutzen, die wichtigsten Handgriffe, die Basics, zu üben“, so Scharschmidt. Simuliert wurde ein Wohnungsbrand mit der Rettung von Menschen. „Das ist ein Szenario, das bei uns jederzeit vorkommen kann.“ Ebenfalls geübt wurde ein „sogenannter Atemschutznotfall. Das ist eine Situation, in der ein Kamerad mit Atemschutzgerät selbst gerettet werden muss“. Auch wenn er hoffe, dass solch ein Notfall in der Praxis nie vorkomme, „darauf vorbereitet sein müssen wir allemal“.

Insgesamt nahmen 28 Einsatzkräfte an der Ausbildung teil. Quelle: Feuerwehr Friesack

Im Notfall muss jeder Handgriff sitzen

Den Ausbildungstag komplett machte die Einbeziehung der Fahrzeuge der einzelnen Wehren. „Wir haben die Übungsaufgaben so angelegt, dass die Kameraden mit ihren Fahrzeugen anrücken und die Aufgaben auch deren Ausrüstung entsprechen.“ Gegen 14.30 Uhr war der Übungstag für alle Beteiligten vorbei. Stefan Scharschmidt war anschließend zufrieden: „Es ist gut, dass wir endlich wieder üben können, nachdem wir das ja so lange nicht durften. Das A und O für jeden Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau ist nun mal die Aus- und Weiterbildung. Wenn der Alarm geht und die Kameraden zum Notfall ausrücken, muss jeder Handgriff sitzen. Dafür kann man gar nicht genug üben.“

Von Nadine Bieneck