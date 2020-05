Erste Videokonferenz in Friesack: Bürger können live im Rathaus dabei sein

Friesack

Was Friesacks ehrenamtlicher Bürgermeister Christoph Köpernick schon Ende April angekündigt hatte, wird nun Realität. Die nächste Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Dienstag wird ab 16.30 Uhr als Videokonferenz abgehalten. Interessierte können das Geschehen live im Rathaus verfolgen.

Öffentlichkeit ist dabei – mit Einschränkungen

Diese besondere Form der öffentlichen Sitzungen ist während der Zeit der Pandemie und der damit verbundenen Notlagenverordnung des Landes Brandenburg möglich. Zuletzt aber war ein ähnlicher Versuch in der Gemeinde Brieselang – damals als Audiositzung geplant – an technischen Dingen gescheitert. Der Friesacker Bürgermeister, der Vorsitzender des Hauptausschusses ist, hofft, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Rechtlich jedenfalls scheint alles klar. „Die Öffentlichkeit kann eingeschränkt – begrenzt durch Abstandsgebot und Raumkapazität – im Friesacker Rathaussaal teilnehmen. Besucher haben dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da voraussichtlich die Fenster zur Belüftung geöffnet werden, wird witterungsangepasste Kleidung empfohlen“, so Köpernick.

Anzeige

Kein passender Sitzungsraum wurde gefunden

Im Vorfeld habe er sich telefonisch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Havelland und der Amtsärztin in Verbindung gesetzt. Es habe keine Bedenken gegeben, sagt Köpernick und ergänzt: „Mir geht es darum, mit geringem Aufwand Risiken zu reduzieren, Prävention zu betreiben und Planungssicherheit zu schaffen. Es gibt einige Abgeordnete, die altersbedingt zur Risikogruppe in Bezug auf das Virus zählen. Auf sie und die Bürger müssen wir Rücksicht nehmen.“ Er habe bisher keinen Raum mit passender Belüftung für mehrstündige Sitzungen mit vielen Personen gefunden, der auch bei kaltem Wetter, Sturm und Regen funktioniert oder die passende Akustik hat. Auch Kosten und Aufwand sind eine wichtige Frage“, begründet der Bürgermeister den Sinn einer Videokonferenz.

Weitere MAZ+ Artikel

Fotovoltaik steht auf dem Plan

Wenn am Dienstag um 16.30 Uhr der Startschuss fällt und technisch alles passt, sollen aus Sicht von Köpernick die Ausschussmitglieder gleich zu Beginn darüber beraten, ob eine Videokonferenz die beste Lösung ist oder es eine bessere gibt. „Per Beschluss kann dann entscheiden werden, welche Form von Sitzungen es in der nächsten Zeit geben soll."

Inhaltlich geht es am Dienstag in der Sitzung unter anderem um die Gestaltungssatzung für den Ortskern Friesack bezogen auf das Gebäude Berliner Straße 34 sowie um die Frage, ob ein vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein Sondergebiet für Fotovoltaik-Anlagen im Raum Friesack aufgestellt werden soll oder nicht.

Von Jens Wegener