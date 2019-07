Friesack

Ein größerer Flächenbrand hielt am Sonnabend die Feuerwehren im Amt Friesack in Atem. Auf einer etwa zwei bis drei Hektar großen Fläche zwischen Senzke und Haage brannte es. Bei der anhaltenden Trockenheit war das Feuer ausgebrochen, Stroh und Strohballen gerieten in Brand.

Brand bei Senzke. Quelle: Julian Stähle

In der zu Ende gehenden Woche waren fast jeden Tag Felder im Havelland in Brand geraten.

Von MAZ