Friesack

Auch in diesem Jahr lädt das Frierock-Team vor Beginn des Festivals wieder zum bunten Nachmittag auf die Freilichtbühne ein. Bereits zum fünften Mal möchte man auf diese Weise wieder Menschen zusammen bringen ein WIR-Gefühl erzeugen.

Die Gäste können sich am Donnerstag, 8. August, ab 16.30 Uhr auf eine weitere spannende Wette für den guten Zweck freuen. Nach der letztjährigen erfolgreichen Hula-Hoop-Wette wettet das Team diesmal : Es ist schier unmöglich, 100 Personen zu finden, die mit uns einen Stuhltanz/Reise nach Jerusalem machen. Falls aber doch 100 Personen um die Stühle der Freilichtbühne in Friesack tanzen, verliert das Frierock-Team und spendet in diesem Jahr an die Nauener Tafel e.V. .

Buntes Rahmenprogramm

Ein buntes Rahmenprogramm wird zudem ab 15 Uhr für gute Laune sorgen und keine Langeweile aufkommen lassen. Auf und neben der Bühne sorgt Clown Celly ab 15.30 Uhr für Spaß und gute Laune. An einem Aerotrim kann man sich ausprobieren und erleben, wie sich Astronauten fühlen. Eine Hopseburg wird aufgebaut, und die Kinder der Kooperationsschule Friesack tragen aus ihren Projekt Gerechtigkeitskonferenz in Zusammenarbeit mit der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) ein kleines musikalisches Stück vor.

Der beliebte Graffiti-Workshop, das Rumpelkammerorchester und das „Harfenland im Havelland“ laden ebenfalls zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Zum Ausklang gibt es ab 17.30 Uhr handgemachte Livemusik von Lappalie aus Rostock und HeyOhMann aus Potsdam.

Festival am Wochenende

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, dennoch darf jeder gerne seine Lieblingsspeise zum Buffet beitragen. Alle Gäste werden auch gebeten, Sitzgelegenheiten für die Wette mitzubringen. Jeder ist eingeladen, den größten Stuhltanz des Havellandes mitzugestalten.

Das Frierock-Festival findet dann wieder am 9. und 10. August an gleicher Stelle statt. Bands wie beispielsweise Oxo 86, Billy the Kid, 100 Kilo Herz oder Given 2 Fly werden an diesen beiden Tagen auftreten.

Von Andreas Kaatz