Friesack

In der Kita „Rhinspatzen“ hat sich eine Person mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt jetzt Bürgermeister Christoph Köpernick mit. Dabei handle es sich, wie er von der Amtsverwaltung Friesack erfahren habe, um eine Erziehungskraft. Diese sei nach einem Befund des Gesundheitsamtes mit Sars-CoV-2 infiziert. Festgestellt wurde dies am 22. Dezember.

„Das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland und das Amt Friesack haben die Kontaktpersonen beziehungsweise zuständigen Personensorgeberechtigten bereits ermittelt. Diese wurden telefonisch kontaktiert. Die Quarantäne für betroffene Kontaktpersonen ist bis zum 1. Januar 2021 angeordnet. Wer nicht kontaktiert wurde, ist, zumindest in diesem Fall, keine Kontaktperson“, sagt Köpernick.

Appell des Bürgermeisters

Nach seiner Einschätzung habe das Hygienekonzept der Kita, mit einer Trennung der Gruppen, in der Art gegriffen, dass nur ein „Flügel“ des Gebäudes betroffen ist. Die Kita sei ab 23. Dezember ohnehin planmäßig geschlossen. Der Bürgermeister appelliert nun an alle Betroffenen, die in Quarantäne gehen müssen, diese bitte auch einzuhalten und sich in häusliche Isolation zu begeben. Gegebenenfalls solle man die Nachbarschaftshilfe für Einkaufshilfe oder Gassigehen nutzen: www.friesack.net/nachbarschaftshilfe

Köpernick weiter: „Mein dringender Rat: Auch wenn die Kitas während des harten Lockdowns grundsätzlich geöffnet bleiben, so sollte die Kita-Betreuung nur denjenigen Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten vorbehalten bleiben, die wirklich keine andere Lösung finden können!“ Wer kann, solle, „auch wenn man sich verbiegen muss“, die Kinder zu Hause betreuen.

„Gesundheit ist das größte Geschenk“

Abschließend sagt er: „Liebe Friesackerinnen und Friesacker, bitte lassen Sie uns Corona keine unnötige Angriffsfläche bieten. Bitte tragen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung richtig. Ich möchte bei meinem nächsten Supermarkteinkauf keine Nase mehr herausbaumeln sehen. Und bitte, so schwer es auch fällt, verzichten Sie auf Treffen zu Weihnachten. Gesundheit ist das größte Weihnachtsgeschenk, welches wir in diesem Jahr machen können. Danke.“

Von Andreas Kaatz