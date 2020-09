Friesack

Seit 1. August dieses Jahres ist Alexandra Schwabe (47) die neue Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Friesack (WGF). Sie hat die Nachfolge von Andreas Ackermann angetreten, der zum 31. Juli in den Ruhestand gegangen ist. Zuvor arbeitete sie in Berlin und will nun das Unternehmen, bei dem die Stadt Friesack größter Gesellschafter ist, weiter stabilisieren. Noch bis 2023 gilt die Sanierungsvereinbarung mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Frau Schwabe, konnten Sie sich schon einleben in ihre neue Tätigkeit?

Alexandra Schwabe: Ich kann sagen, dass ich angekommen bin. Es gab eine exzellente Einarbeitung vom bisherigen Geschäftsführer Andreas Ackermann. Im Juli haben wir uns alle Objekte angeschaut und die wichtigsten Ansprechpartner persönlich besucht. So konnte ich schnell einen umfassenden Überblick gewinnen. Und mit Frau Schleuß, die mehr als 30 Jahre bei der WGF tätig ist, habe ich jemanden an meiner Seite, der mich großartig unterstützt.

Was haben Sie in Friesack vorgefunden?

Wir haben hier eine grundsolide Basis mit Optimierungspotenzial. Es gibt 330 Wohneinheiten, für die die WGF zuständig ist. Allerdings handelt es sich nicht um einen homogenen Bestand, wie es ich es meist aus Berlin aus meiner früheren Tätigkeit kenne. Jedes Objekt hat seine Besonderheiten. Und das muss ich erst mal für mich ordnen.

Zur Person Alexandra Schwabe ist 1972 in Hanau geboren und dort aufgewachsen. 1992 wechselte sie nach Berlin. Sie ist Hotelbetriebswirtin und Immobilienfachwirtin. Im Jahre 2014 machte sie sich beruflich selbstständig im Immobilienbereich. Nachdem sie 2008 ihren Mann kennengelernt hatte, zog Alexandra Schwabe nach Potsdam. 2012 heiratete sie, es folgte der Umzug nach Ketzin/ Havel. Sie hat zwei Hunde, die sie über den Tierschutz aus Ungarn bekam.

Sie sprachen es an. Sie haben vorher in Berlin gearbeitet. Warum jetzt Friesack im ländlichen Raum?

Ich wohne seit einiger Zeit in Ketzin/ Havel und hatte schon längere Zeit vor, mich im Havelland zu engagieren. Als die Gelegenheit kam, mich in Friesack zu bewerben, musste ich nicht lange überlegen. Bietet die Position doch die Möglichkeit, meine Erfahrungen aus einer über 20-jährigen Tätigkeit in der Hotel- und Immobilienbranche in Berlin nun wohl dosiert in meine Verwaltungsbestände vor Ort einfließen zu lassen.

Wie war Ihr bisheriger Werdegang?

Ich habe angefangen in der Konzernhotellerie als Vertriebsleiterin – zu meinen Aufgaben gehörte die Planung, Steuerung und die Kontrolle der Vertriebsaktivitäten und der Vertriebsmitarbeiter. 2011 bin ich dann in die Immobilienbranche gewechselt und war bis 2014 bei einer großen Onlineplattform für Investment-Immobilien tätig. Danach habe ich mich selbstständig gemacht im Immobilieninvestmentbereich und werde auch künftig weiterhin neben meiner Tätigkeit bei der WGF Projektentwickler, Immobilienfonds und Bauträger beraten.

Worin unterscheidet sich Ihre Arbeit in Friesack gegenüber der bisherigen in Berlin?

Die Friesacker haben mich sehr freundlich empfangen und den Start sehr leicht gemacht. Hier hat man einen sehr direkten Kontakt zu den Mietern. Das ist nicht so anonym wie in Berlin. Und hier gibt es auch flachere Hierarchien sowie schnellere Entscheidungswege als in Berlin.

Was wird Ihre Arbeit bei der WGF ausmachen?

Es gibt kleine und große Baustellen. Momentan sanieren wir die Berliner Straße 10. Dort entstehen sechs barrierefreie Wohnungen. Aber wir haben auch den tropfenden Wasserhahn und die undichte Heizung, um die wir uns gleichermaßen kümmern müssen. Dadurch, dass wir viele ältere Objekte haben, kommen Reparaturen öfter vor. Wir haben hier aber auch eine tolle Handwerkermannschaft. Hier hat Herr Ackermann gute Vorarbeit geleistet. Die Firmen reagieren schnell, wenn es einen Schaden zu beheben gilt. In Berlin bekommt man hingegen erst mal zu hören: Rufen Sie doch noch mal in drei Wochen an.

Gab es in Ihrer kurzen Zeit auch schon ungewöhnliche Dinge zu regeln?

Ja, durchaus. Ich musste bereits einen handfesten Mieterstreit klären. Woanders hat man dafür eventuell Mitarbeiter, die sich darum kümmern, hier macht es die Chefin. Kein Tag ist wie der andere, es gibt immer neue Anforderungen.

Wo sehen Sie die künftigen Schwerpunkte?

Der Fokus liegt darauf, wie im Falle der Berliner Straße 10, Leerstände in den Wohnungen weiter abzubauen. Dieser beträgt allerdings ohnehin weniger als zehn Prozent. Das ist überschaubar. Wir sind zudem weiterhin bemüht, Wohnungen zu modernisieren, sobald sie freigezogen werden. Ab September wollen wir den zweiten und letzten Abschnitt der Balkonsanierung im Wiesengrund angehen. Dann sind die Häuser dort gut in Schuss.

Wie sieht‘s beim Gewerbe aus?

Es ist schwierig, in Friesack Gewerbe anzusiedeln. Wir haben aber derzeit neue Gewerbemieter am Start und müssen deshalb sanieren. Im Falle des Objektes Thiemannstraße 1 allerdings werden wir erst dann damit anfangen, wenn wir längerfristige Verträge haben.

Die WGF hat eine schwierige Vergangenheit, stand vor einigen Jahren kurz vor der Insolvenz. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Wir haben eine Sanierungsvereinbarung, die bis 2023 gilt. Und wir werden konform mit dieser Vereinbarung arbeiten, auch wenn es uns die Möglichkeit verwehrt, neu zu bauen. Ab 2023 werden wir die WGF neu positionieren müssen und dafür muss ein Maßnahmenplan erstellt werden. Auch ob der Bedarf dann für Wohnungsneubau gegeben ist und welche Objekte weiterhin saniert oder modernisiert werden, wird zu bewerten sein.

Denken Sie, dass auch Berliner angesichts des knapper werdenden Wohnraums in der Hauptstadt Interesse daran haben werden, nach Friesack zu ziehen?

Eine Nachfrage ist schon da, allerdings liegt der Fokus auf bezahlbarem Wohnraum. Parallel dazu müssen die Rahmenbedingungen wie die Verkehrsanbindung stimmen. Schnelles Internet muss vorhanden sein, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten. Daran müssen wir fortlaufend arbeiten.

Haben sich Ihre Erwartungen an ihre Tätigkeit bei der WGF bisher erfüllt?

Auch jeden Fall. Es ist genau das, was ich wollte, nämlich an der Basis tätig zu sein. Ich genieße es, an der Front zu arbeiten und den täglichen Austausch mit Mietern und Handwerkern zu haben.

