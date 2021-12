Friesack

Diebe haben am Wochenende in Friesack einen weißen VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen HVL- PL666 gestohlen. Der Transporter stand auf einem ungesicherten Hof in der Niederwallstraße. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline