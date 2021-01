Friesack

Irgendwie muss die Luft in Friesack besonders sein. Wie sonst lässt es sich erklären, dass hier seit gut zwei Jahrzehnten junge Menschen immer wieder aufs Neue mit Kreativität, Engagement und dem Bedürfnis Gutes zu tun, Projekte auf die Beine stellen und das Havelland mit kulturellem Input bereichern?

Mit dem Frierock Festival fing Ende der 1990er Jahre alles an. Die Initiatoren von damals gehören bis heute zum festen Stamm des Frierock-Kollektivs, das nicht nur jedes Jahr das alternative Festival rund um die Freilichtbühne auf die Beine stellt.

Zur Galerie Das etwa 30 köpfige Frierock-Kollektiv hat sich im Corona-Jahr neue Formate und Projekte überlegt, um Gutes zu tun und kreativ zu sein. Spendenaktionen und Livestream statt Festival in Friesack.

Projekte für und mit Jugendlichen, Initiativen gegen Fremdenfeindlichkeit oder Hilfs- und Spendenaktionen gehören ebenso zum Repertoire. Und die Liste wird immer länger. Denn selbst im Corona-Jahr und während des aktuellen Lockdowns ist das Kollektiv aktiv.

Unter dem Motto #frierockhilft haben sie Masken genäht und rund 1000 Euro für einen guten Zweck gesammelt, Postkarten an Altenheimbewohner verschickt und Kleider gespendet. Im Sommer organisierten sie Open Air Filmvorführungen samt Lasershow, renovierten die AWO-Hütte und zettelten eine Black Live Matters-Demo in Friesack an.

Vernetzung in der Pampa

Außerdem haben sie gerade erfolgreich die erste Frienachtsgala über die virtuelle Bühne gebracht – immerhin rund 800 Mal wurde die fast dreistündige Liveübertragung auf YouTube in den ersten 48 Stunden angeklickt. Jetzt bastelt die Gruppe am nächsten Vorhaben. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Vernetzung in der Pampa – so nennen die Frierocker liebevoll ihre Heimat.

„Man ist hier ja ein bisschen wie im Outback“, erklärt Christian Brüggmann, einer der Motoren im Frierock-Kollektiv. Hauptberuflich arbeitet er für die Kommunikationsabteilung einer Berliner Stiftung und lebt eigentlich in Potsdam. Aufgrund der Corona-Krise sitzt er nun im Homeoffice in Friesack. Von hier aus bastelt er in seiner Freizeit gemeinsam mit seinen Mitstreitern an neuen Ideen, um die Region in der Krise mit Kultur zu versorgen.

„Voll auf Sendung“ lautet der Arbeitstitel des neuen Projekts. Die Idee dahinter: Das Kollektiv will Bands einladen, sich im virtuellen Raum vorzustellen. „Wir wollen die Kunst im Kleinen fördern. Dabei darf es ruhig auch punkig, rockig und witzig werden und natürlich kann auch mal was schief gehen. Auf jeden Fall soll es unterhaltsam sein“, betont Brüggmann.

Für die Moderation der Frienachtsgala schlüpfte Christian Brüggmann sogar in einen gewagten Weihnachtspullover. Quelle: Frierock

In Form von Livestreams, die auf der Frierock-Webseite eingebunden werden und später auf YouTube zur Verfügung stehen, soll das Ganze umgesetzt werden. „Wir wollen damit auch einen Bildungsauftrag erfüllen und Wissen vermitteln“, fügt Brüggmann hinzu.

Vor allem aber möchte das Kollektiv Kreativen die Möglichkeit geben, in der Krise sichtbar zu sein und sich miteinander zu vernetzen. Für die Frienachtsgala hat die Gruppe bereits eng mit dem Kunst- und Kulturverein Land in Sicht und dem Unternehmen Harfenland zusammengearbeitet.

„Das Harfenland veranstaltet jedes Jahr ein Weihnachtssingen. Das war 2020 nicht möglich, deshalb haben wir gemeinsam nach einer Alternative gesucht. So ist die Frienachtsgala entstanden, die kleinste Weihnachtsshow der Welt und ein spontaner Versuch, eine digitale Plattform für die regionale Kultur zu erschaffen“, erklärt Brüggmann.

Mit neuen Formaten durch die Krise

Die Idee, auf der Frierock-Seite Videos mit kreativen Beiträgen und Weihnachtsgrüßen für die Gala hochzuladen, kam so gut an, dass längst nicht alle Beiträge in ungekürzter Fassung gezeigt werden konnten.

Die Show mit Musik und Performances von Klassik bis Rock können alle, die noch nicht genug von Weihnachten haben, sich auf YouTube anschauen. „Das Interesse an der Frienachtsgala zeigt uns, der Bedarf, kreativ zu werden und Kultur zu konsumieren, ist da“, so Brüggmann.

Wie für fast alle war auch für das Frierock-Kollektiv 2020 ein anstrengendes Jahr. Zum einen, weil das Team neue Formate finden musste, um die Menschen zu erreichen. Zum anderen, weil sie viele kleine Aktionen stemmten. „Aber jede Situation birgt auch eine Chance. Wir wissen nun, dass wir Ideen auch digital umsetzen können. Es bieten sich neue Möglichkeiten, kreativ zu sein“, sagt Christian Brüggmann und blickt optimistisch in die Zukunft.

Frierock 2021 ist in Planung

Natürlich denken er und seine Mitstreiter bereits an die nächste Auflage ihres Festivals. Derzeit spielen sie verschiedene mögliche Szenarien durch. Es steht zwar noch nicht fest, wie Friesack im Sommer rockt, aber dass es ein Festival geben wird, ist sicher.

Und was ist nun dran an der Vermutung, die Luft in Friesack sei besonders? „Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was uns zusammenbringt, ist das Festival. Frierock ist der Motor, der uns antreibt“, verrät Brüggmann.

