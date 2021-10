Friesack

Für Werner Töpfer und seine Lehrerkollegen an der Kooperationsschule in Friesack ist die Zeit der schlechten Internetverbindung bald vorbei. Denn die Einrichtung wird ans moderne Breitbandnetz angeschlossen, noch im November soll dies passieren. Dann gelangen die Daten per Glasfaserkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 MBit pro Sekunde in die Schule. Zum Vergleich: Heute liegen nur etwa 25 MBit an. Digitaler Unterricht ist damit kaum möglich.

„Ich erwarte, dass wir dann endlich digital unterrichten können, wenn es notwendig ist“, sagt Töpfer. Denn wie sich während des Lockdowns gezeigt hat, ist Videounterricht unter den bisherigen Bedingungen kaum möglich. Die Verbindungen brechen immer wieder zusammen, vor allem, wenn mehrere Klassen das Gleiche vorhaben.

Hoffen auf schnellen Anschluss

Und die Arbeit mit dem Whiteboard kann nervig sein. „Der Landkreis als Schulträger sorgt dafür, dass wir immer besser ausgestattet werden. Wir bekommen jetzt in den Ferien weitere Whiteboards. Und solange man kein Internet braucht, funktionieren sie auch sehr gut“, sagt Werner Töpfer, der die Arbeit mit den Geräten schätzt. „Ich hasse Kreide.“ Er hofft, dass der Anschluss der Schule jetzt ganz schnell geht.

Werner Töpfer (l.) und Christian Pust: Bald soll es im Computerraum der Koop-Schule deutlich schneller zugehen. Quelle: Andreas Kaatz

Dass man in der Koop-Schule optimistisch ins Internetzeitalter blicken kann, hängt mit dem Programm öffentlich geförderter Breitband-Anschlüsse im Havelland zusammen. Am Dienstagnachmittag wurden an einem Schaltkasten am Sonnenweg, unweit der Schule, die ersten Anschlüsse symbolisch aktiviert. Im nächsten Monat werden die ersten 160 Haushalte im Bereich Friesack ans Netz gehen.

Leidvolle Erfahrungen gemacht

Landrat Roger Lewandowski (CDU) zeigte sich erfreut, dass nicht nur die Schule, sondern auch die ersten Haushalte in Kürze angeschlossen werden. „Wie wichtig das Internet ist, haben wir in der vergangenen Zeit gemerkt, in der wir es gebraucht hätten, aber es stand oft nicht zur Verfügung“, sagte er. Das sei gerade auch im Bereich Schule der Fall gewesen. „Das zeigt, dass Internet und Breitbanderschließung ein Thema ist, was in allen gesellschaftlichen Bereichen inzwischen unverzichtbar ist. Es gehört zur Daseinsvorsorge dazu“, so der Landrat.

In der Kooperationsschule kann man bald schneller surfen. Quelle: Andreas Kaatz

Deshalb habe man sich als Landkreis gemeinsam mit den Städten und Ämtern unlängst entschieden, das gesamte Havelland mit schnellem Internet zu erschließen. Jeder Hausanschluss soll mindestens 30 MBit haben. Wer über weniger verfügt, der kann einen Glasfaser-Anschluss bekommen. „Und was Schulen und Gewerbegebiete betrifft, da haben wir gesagt: Da sollen mindestens 1000 MBit anliegen. Das bringt auch einen Standortvorteil mit sich.“

Insgesamt 55 Millionen Euro

Bei entsprechendem Vertrag könnten aber auch die Haushalte bis zu 1000 MBit bekommen. So habe der Kreistag beschlossen, insgesamt 55 Millionen Euro dafür auszugeben. Zehn Prozent kommt als Eigenanteil vom Landkreis, die übrige Summe von Bund und Land. Wie Lewandowski meinte, habe man Glück gehabt, dass Bieter Angebote abgegeben haben. Denn auch andere Landkreise wollen jetzt ins Internet investieren, die Tiefbaufirmen haben gut zu tun.

Landrat Roger Lewandowski (CDU). Quelle: Andreas Kaatz

Das Havelland wurde in drei Projektgebiete eingeteilt. Friesack gehört mit den Ämtern Rhinow und Nennhausen zum Projektgebiet 3. Dort ist für die Umsetzung die Firma e.discom Telekommunikation GmbH zuständig. 23,5 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Kostenloser Hausanschluss

Geschäftsführer Jörn Schoof sagte: „Es ist eines der Projekte, wo es sehr gut läuft. Es ist Klasse, dass wir die ersten Haushalte im Laufe des Novembers anschließen können.“ Um in den Genuss des schnellen Internets zu kommen, müssten die Bürger den kostenlosen Hausanschluss bestellen. Die Förderung macht’s möglich. Schoof lobte zudem die Partnerschaft mit vielen Akteuren. Dazu gehört auch die E.ON Energie Dialog GmbH, die die Verträge verkauft.

E.discom-Geschäftsführer Jörn Schoof. Quelle: Andreas Kaatz

Insgesamt sollen in den drei Ämtern bis spätestens 2024 rund 260 Kilometer Tiefbautrasse realisiert werden. Auf einer Strecke von 65 Kilometern sind die Glasfaserkabel bereits verlegt, jetzt werden die nächsten 60 Kilometer in Angriff genommen. So befindet sich die Tiefbaufirma bereits in Richtung Brädikow, kommt anschließend nach Paulinenaue.

910 geförderte Gebäude

„Wir haben schon 280 Hausanschlüsse gebaut, die wir dann noch montieren müssen“, so Schoof. Dazu würden mit Druckluft Kabel in die verlegten Leerrohre eingeblasen. Außerdem sei man in Gesprächen, weitere Gebäude als Nachträge mit ins Projekt hineinzunehmen. Momentan gibt es 910 geförderte Gebäude mit 1000 Haushalten, die in den Genuss des Glasfaseranschlusses kommen werden.

Gebaut wurde auch schon bis Dickte/Görne. Im Amtsbereich Nennhausen soll voraussichtlich in etwa vier Wochen mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden und zwar direkt in Nennhausen. Zootzen-Damm muss sich noch etwas gedulden, da die Genehmigung zur Unterquerung der Bahnstrecke noch nicht vorliegt.

Friesacks Amtsdirektor Christian Pust ist froh über die Entwicklung beim Internet. „Damit werden wir im ländlichen Raum zukunftsfähige Glasfaseranschlüsse bekommen“, sagte er. Für ihn sei es ein guter Anfang. „Aber Ziel muss es letztlich sein, dass jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss zu erschwinglichen Preisen bekommt.“

Von Andreas Kaatz