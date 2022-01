Friesack

Leben zu retten ist immer das Ziel von Feuerwehrleuten, wenn sie ausrücken. Kameraden der Einheit Stadt Friesack setzten jetzt aber noch einen drauf auf den ohnehin schon zeitraubenden Ehrenamtsjob. Seit 1. Januar stehen 13 von ihnen als so genannte First Responder zur Verfügung.

Sie werden alarmiert, wenn sich in ihrer Nähe ein Mensch befindet, dem der plötzliche Herztod droht. „Wir haben die „Festlegungen zu First-Responder-Einsätzen vom 1. November 2021 erfolgreich umgesetzt. Die Alarmierungsübungen vom 28. und 29.12.2021 sind positiv verlaufen“, sagt Sven Scharschmidt, unter dessen Federführung das Projekt in Friesack vorbereitet wurde.

Am Defibrillator geschult

Die Kameraden haben schon mindestens eine Ausbildung zum Sanitätshelfer hinter sich. In den vergangenen Monaten wurden sie nun im Umgang mit dem Defibrillator geschult. Damit sind sie in der Lage, Patienten im Notfall schnellstmöglich qualifizierte Erste Hilfe zukommen zu lassen, nachdem der Ersthelfer den Patienten reanimiert hat.

Alisa Rackwitz führt die Funktionsweise des Defibrillators per Video-Konferenz vor. Quelle: Privat

Denn im Falle des Herzstillstands zählt im wahrsten Sinne des Wortes jede Sekunde. Nach wenigen Minuten drohen schon irreversible Schäden. Die Kameraden sollen dann mit ihrem Einsatz die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens überbrücken.

Handgriffe müssen trainiert werden

Doch damit im Falle eines Herzstillstandes am Einsatzort jeder Handgriff sitzt, muss dies regelmäßig trainiert werden. Zum Jahresende erhielten etwa zwanzig First Responder des Amtes Friesack die theoretische Einführung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung mit dem neuen Defibrillator.

Übungspuppen sollen die Ausbildung erleichtern. Quelle: Privat

Ein zweites Gerät bekamen sie, wie auch andere Feuerwehren, kürzlich vom Kreisfeuerwehrverband Havelland überreicht. Hilfreich ist bei der Ausbildung aber auch ein Set an Reanimationspuppen sowie eine 75 Kilogramm schwere Übungspuppe, die mit Hilfe eines Geldgewinns angeschafft werden konnte.

Erfolgreich beim Sponsoring-Wettbewerb

Der Förderverein Brandschutzengel-Friesack e.V. hatte am Sponsoring-Wettbewerb EMB VereinsEnergie 2021 teilgenommen und kam unter die besten zehn – dank vieler Menschen, die für sie abgestimmt haben. 1250 Euro gab es dafür.

Zum Set gehören eine Erwachsenen-, Kinder- und Säuglingspuppe, die alle über Bluetooth Feedback geben. Auf diese Weise ist eine realitätsnahe Ausbildung möglich. „Damit kann nicht nur die Beatmung von Patienten verschiedener Altersgruppen geübt werden, sondern wir bekommen auch Rückmeldung über die Ausführung der Reanimation“, so Alisa Rackwitz, die die neuen Geräte vorgeführt hatte.

Trainingspuppe mit Sprachmodul

So können zum Beispiel die Tiefe der Herzdruckmassage, der Rhythmus und die Beatmung überwacht und gegebenenfalls korrigiert werden. Die Trainingspuppe mit Gewicht dient der Feuerwehr zur Übung im Innenangriff, beispielsweise einer Personensuche in einem brennenden Gebäude. Sie besitzt ein Sprach- und Soundmodul, das vorher individuell programmiert werden kann und reagiert dann nur auf Rufe oder Berührung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation musste die Fortbildung zwischenzeitlich ausschließlich online stattfinden. Die Medizinstudentin führte die Weiterbildung gemeinsam mit Scharschmidt durch. Ziel war es, die theoretischen Inhalte der Diagnostik und die Handhabung der Geräte zu vermitteln.

Übungen per Videokonferenz vorgeführt

Dazu gehörten auch das korrekte Aufkleben der Elektroden des Defibrillators und die Beatmung der Puppen mit Beatmungsbeutel. Die Übungen wurden per Videokonferenz vorgeführt und erläutert und die erlernten Inhalte spielerisch über ein Online-Quiz abgefragt.

Rackwitz zeigte sich zufrieden: „Auch online hat das Training gut funktioniert, es war aber eine ziemliche Umstellung, selbst vor der Kamera zu stehen. Es wurde deutlich, wie wichtig die Rückmeldung aus den schwarzen Kacheln auf dem Bildschirm ist.“ Damit spricht die 20-Jährige aus Erfahrung: An ihrer Alma Mater, der Universität Rostock, finden seit Ende November fast alle Lehrveranstaltungen zu Hause vor dem Bildschirm statt.

Online-Fortbildung ab 28. Januar

Inzwischen dürfen die First Responder in Friesack unter besonderen Auflagen wieder vor Ort üben, auf Amtsebene finden die Ausbildungen jedoch noch weiter online statt.

„Wir hoffen, dass sich die Lage im ersten Quartal 2022 etwas beruhigt hat und wir wieder in Präsenz trainieren dürfen“, zeigt Scharschmidt sich zuversichtlich. Die nächste Online-Fortbildung auf Amtsebene soll am 28. Januar erfolgen, die nächste Schulung für weitere sechs First Responder aus Friesack beginnt am 15. Januar in Präsenz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Feuerwehrleute danken der Bevölkerung, die für den Förderverein Brandschutzengel-Friesack im Wettbewerb fleißig abgestimmt hat und auch dem Kreisfeuerwehrverband, der einen weiteren Defibrillator zur Verfügung stellte. Zudem sind sie überhaupt froh, dass es den Förderverein gibt, denn er übernimmt laufende Kosten für die Feuerwehr Friesack, wie etwa die Wartung der Diagnostikgeräte.

Von Rebecca Kralund Andreas Kaatz